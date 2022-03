Premierul Poloniei spune că Putin și-a supraestimat planurile: El a visat că va fi primit cu flori. Devine evident că este un paria

Într-un interviu acordat săptămânalului Wprost, șeful guvernului polonez și-a exprimat punctul de vedere cu privire la ofensiva rusă în Ucraina, spunând că este de părere că Putin nu a anticipat nivelul de rezistență pe care l-a manifestat Ucraina până în prezent.

„El a visat fie să fie primit cu flori, fie să preia Ucraina în câteva zile”, a spus Morawiecki. „Acum, el suferă pierderi mari și devine evident pentru lume că este un paria”, a adăugat Morawiecki.

„El a reușit să unească Occidentul, ceea ce nu s-a mai întâmplat de o perioadă considerabilă de timp”, a mai zis Morawiecki.

Premierul polonez a susținut că Moscova nu a prezis un scenariu în care Europa să opteze pentru a-și diversifica furnizorii de petrol și gaze.

„Putin miza să facă Occidentul mai dependent de transporturile sale de petrol și gaze, dar ceea ce avem acum este o întorsătură epocală în politica energetică a Uniunii Europene. Fiecare țară creează o cale de independență completă față de gazul și petrolul rusesc”, a spus Morawiecki.

Armata rusă, pierderi masive în Ucraina

Comentând rapoartele din ultimele zile ale surselor ruse care confirmă că țara a suferit pierderi grele în Ucraina, Morawiecki a dat vina exclusiv pe Vladimir Putin.

„[El] a făcut ca armata sa, care era proclamată a doua cea mai bună din lume, să devină complet discreditată. Cred că Rusia nu are nicio șansă de a câștiga în Ucraina, dar trebuie să ajutăm această națiune curajoasă”, a susținut liderul polonez.

Morawiecki a discutat, de asemenea, despre consecințele războiului din Ucraina asupra situației economice din Polonia.

El a spus că înainte de război, din cauza reducerilor de TVA la gaze și petrol, precum și a reducerilor de taxe pe energie, inflația din Polonia a fost redusă cu 2 până la 3,5 puncte procentuale. Acum, că a început o nouă criză, prețurile vor crește cel mai probabil în martie. Premierul a spus că guvernul polonez va introduce noi elemente ale „scutului economic anti-Putin” pentru a combate provocările cu care se va confrunta economia poloneză.

„Nu voi accepta situația în care facturile la gaze pentru gospodării devin de câteva ori mai mari an de an și fac apel la Comisia Europeană să înceapă să acționeze. Am adus recent în discuție acest lucru la Paris: Trebuie să implementați un plafon de preț al gazelor care va fi convenit de țările UE”, a spus Morawiecki.

În opinia sa, această politică ar trebui plătită din bugerul UE: „UE își poate permite asta. Este timpul să înceapă să acționeze decisiv. Punerea banilor în buzunarele rusești trebuie să înceteze”, a mai spus Morawiecki, potrivit RMX.