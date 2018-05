Premiul Nobel pentru Literatura pe 2018 ar putea rămâne anulat și pentru anul 2019

Premiul Nobel pentru literatura pe 2018, a carui atribuire a fost deja amanata pentru un an, ar putea sa nu fie decernat nici in 2019 din cauza unor neintelegeri in cadrul Academiei Suedeze, o institutie profund afectata de un scandal de hartuire sexuala, a anuntat vineri un reprezentant al Fundatiei Nobel, citat de AFP, scrie Agerpres.





Pentru prima data in aproape 70 de ani, Academia Suedeza a anuntat la inceputul lunii mai ca premiul Nobel pentru literatura nu va fi decernat in acest an, dupa scandalul #MeToo care a afectat si aceasta institutie de prestigiu.

„Premiul Nobel 2018 pentru literatura va fi desemnat si anuntat in acelasi timp cu laureatul din 2019", a anuntat la inceputul lunii mai Academia Suedeza.





Insa Lars Heikensten, directorul Fundatiei Nobel, care administreaza aspectele financiare ale premiilor Nobel, conform testamentului lui Alfred Nobel, a declarat ca premiul Nobel pentru literatura va fi atribuit "atunci cand Academia Suedeza isi va recupera increderea (de care se bucura aceasta institutie, n.r.) sau va fi pe cale sa o recupereze intr-un grad suficient de mare".

„Acest lucru inseamna ca nu exista o data limita pentru 2019", a precizat el pentru postul public radiofonic din Suedia.

Academia Suedeza a fost cuprinsa intr-un scandal urias dupa ce cotidianul suedez Dagens Nyheter a publicat, dupa aparitia miscarii #MeToo, un set de marturii facute de 18 femei care afirmau ca au fost violate, agresate sexual si hartuite de o personalitate influenta care are legaturi profesionale cu institutia suedeza.

Academia a rupt de atunci orice contact cu persoana vizata de acele dezvaluiri, un barbat francez, casatorit cu academiciana Katarina Frostenson, care si-a anuntat intre timp retragerea din cadrul institutiei.

Dezacordurile din randul academiei, referitoare la modul in care aceasta criza trebuie sa fie gestionata, au generat disensiuni grave intre cei 18 membri ai ei, dintre care multi au demisionat, inclusiv secretarul permanent in exercitiu, Sara Danius.

Academia Suedeza numara in prezent in randurile sale doar 10 membri activi, in contextul in care statutul ei stipuleaza faptul ca cel putin 12 dintre cei 18 membri sunt necesari pentru alegerea unor noi academicieni.

Sursa: Agerpres.ro