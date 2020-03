O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Hreanul ne ajuta pe toti sa curatam corpul de toxine acumulate intr-un timp scurt si are putere de vindecare asupra bolilor. Medicina populara este negata de multi, dar proprietatile hreanului s-au dovedit a fi puternice timp de secole. Astazi, multi oameni se bazeaza pe ea si trateaza cu...

- Păi, mai marii lumii acesteia, care au interese suspecte. Nu vă supărați, dar asta nu ține de preocupările mele. Cel mai mare microb cu care știu sigur că trebuie să lupt este păcatul, pentru că toate se întâmplă din cauza păcatelor. Urmăriți istoria sfântă din Biblie. Când îl părăsea pe Dumnezeu, poporul său se îmbolnăvea, ajungea pe mâna dușmanilor, avea secetă și inundații... Atunci toate se răsculau împotriva lor. În rest, imunitatea mea este bună și eu îl am pe Dumnezeu. Și dacă Hristos e în noi și cu noi, cine mai poate sta împotriva noastră?

- Oare de ce se face atâta panică în Europa? - Orice panică, când se face, are un singur scop, ca să fie prostită lumea. Consider că aici nu vorbim de economie, ci de îmbogățire ilicită, când cineva crede că face avere prin minciună. E ca și în cazul furtului miliardului.

- Folosirea la împărtășanie a unui singur, a unei singure lingurițe și a unui singur disc este o practică consfințită de biserică de secole întregi, de la începuturile sale. Nu putem renunța la aceasta, pentru că noi chiar credem în Trupul și Sângele lui Hristos, care ne izbăvește de boli, dar nu ne bagă microbi de gât. Hristos este cel care ne dă darul vieții și el ne păzește acest dar. Fără voia Lui, păr din capul nostru nu va cădea. Dar „cei cu lingurița” sunt oameni ispitiți de necredința lor și noi îi iertăm, fie ei îngeri din cer, ierarhi sau patriarhi. Dacă vom avea credința corectă în Hristos, nu vom mai umbla cu „lingurița”. Noi însă știm că aceste vase sunt sfinte. Ce înseamnă sfințenie? Iată, când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, deși leii au fost ținuți mai multe zile flămânzi, nu l-au mâncat. Doar l-au mirosit și, din pricina că el mirosea a sfințenie, nu s-au atins de el. Și atunci l-au scos din groapă și, înțelegând că a fost pe nedrept batjocorit, i-au aruncat acolo pe batjocoritorii lui. Știți că leii i-au devorat. De ce? Pentru că miroseau a păcat. Noi nu ne temem de microbul ăsta, pentru că Dumnezeu pe-ai lui nu-i lasă niciodată. Și slujbele în biserici nu pot fi oprite sub nicio formă, nici în caz de război, nici în caz de ciumă sau molimă. În Uniunea Sovietică, am avut și holeră, dar nici atunci slujbele în biserici n-au fost suspendate. Cu atât mai mult, cu cât noi avem rugăciunea, care este un antidot contra oricărui virus.

- La „Sf. Dumitru”, atât interiorul bisericii, cât și curtea sunt arhipline, ca în toți anii. În ultima duminică, la prima Liturghie, s-au împărtășit aproape 300 de oameni, iar la cea de a doua – peste o mie. Cei care se împărtășesc vin mai întâi la spovedanie și noi îi vedem, ne dăm seama de starea lor. Celor care se simt rău le recomandăm să stea acasă și, dacă e nevoie, mergem și-i împărtășim la domiciliu. Repet, cea mai mare virtute în biserică este discernământul și creștinii sunt oameni conștienți. Pe de altă parte, epidemia asta este încă un control asupra conștiinței și credinței noastre în Hristos. Dacă vă temeți, întăriți-vă credința și, după ce va trece coronavirsul și Postul Mare, veți veni și voi la împărtășanie. Noi nu vă desconsiderăm și o să vă primim cu drag orișicând. Să mai știți, printre altele, că duminica trecută, și sâmbătă chiar, au venit să se împărtășească foarte mulți medici, printre care șefi de spitale: de la Spitalul Republican, de la Spitalul Oncologic, de la Spitalul de Urgență, de la Spitalul pentru Copii. Medicii reprezintă prognoza cea mai importantă în privința unei maladii și dacă ei, fără a se teme, se împărtășesc, ne dăm bine seama ce înseamnă asta. Orice creștin, când vine la biserică, știe că are ocrotirea totală de la Hristos și de la Sfintele Taine. Pentru că în Sfântul Potir este Hristos, noi zicem înainte de a ne împărtăși: „Vrând să mănânci, omule, trupul stăpânului, cu frică te apropie să nu te ardă, căci foc este”. În acest foc mistuitor arde păcatul, care e cel mai mare microb. Iar coronavirusul, ca și alte virusuri, este un păcat trimis asupra noastră, este rezultatul căderii omului din pricina la tot ce se întâmplă azi pe planetă, inclusiv corupția și lipsa dragostei dintre oameni. Vă imaginați ce se va întâmpla, dacă închidem bisericile din cauza unui păcat, care poate fi tămăduit numai în biserică? Eu, de exemplu, mă întorc întotdeauna de la biserică acasă sănătos trupește și sufletește. Pentru că în biserică noi aducem apă, dar luăm agheasmă, aducem pâine, dar luăm anaforă. Ceea ce luăm din biserică duce spre viața veșnică. De aceea nu-s de acord sub nicio formă cu suspendarea slujbelor religioase. Nu sunt de acord nici cu suspendarea lecțiilor în școli. În opinia mea, ar fi mai bine ca cei mici să frecventeze instituțiile de învățământ, pentru că acolo cel puțin sunt în vizorul profesorilor și a medicului de la școală. Dar acasă cine-i vede? Ei oricum vor ieși în drum, pe la prieteni și atunci vom avea mai mulți copii bolnavi, din păcate.

