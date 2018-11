Preparatul toxic care A UCIS 3 copii la Cantemir, vândut ILEGAL în magazinele din Chișinău

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

Potrivit legislaţiei, cei care vând ilicit substanţe toxice pot fi pedepsiţi cu închisoare de până la 1 an sau amendă de până la 130 de mii de lei.

Am reuşit să găsim insecticidul Valsafid şi pe Internet. Vânzătorul s-a arătat dispus să ne ofere chiar şi cinci litri, fără niciun act:

Am reuşit să găsim insecticidul în al treilea magazin. Doar că angajaţii acestuia au refuzat să ni-l vândă, făcând referire la legislaţie.

Nu am găsit valsafid nici în al doilea magazin. Şi aici vânzătoarea ne-a propus un preparat similar.

"Este exact acelaşi vasafid, de care aţi întrebat. Substanţa activă e fosfură de aluminiu, ca şi la vasafid. - Are aceeaşi componenţă? - Da. 60 de grame, la un kilogram".

