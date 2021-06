Presa bulgară: Corupția este mare, iar Kovesi este departe / Vizita ei nu a avut efectul așteptat

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

Și are sens să ne întoarcem în arhiva scandalurilor? De exemplu „Cele două surori mai mari”. Afirmațiile de „murdărire”, ordonate de Borisov, Țațarov și Peevski? Chiar nu avem, iar asta a fost cu mult timp în urmă.

Scandalul „Magnitski” a găsit statul complet nepregătit. S-a dovedit că ceea ce este un secret public în Bulgaria, a fost în cele din urmă formalizat la nivel de stat, doar că în Statele Unite. Și dacă există 18 sau 19 acuzații împotriva lui Vasil Bojkov, nu există nimic împotriva lui Peevski. Parchetul bulgar lucrează atât de bine, încât a aflat că a trebuit să verifice schemele de corupție din jurul lui Peevski numai după ce întreaga lume a aflat asta datorită acțiunilor administrației americane. Și înainte, fostul șef al CCCCADI, Plamen Gheorghiev, a spus că Peevski este cel mai verificat om din Bulgaria. Și procurorul general, Ivan Gheșev, nu l-a găsit nicăieri în cazul Băncii Comerciale Corporative și a amuzat publicul cu glume precum „Domnul Obama a plecat, iar domnul Peevski a dispărut”. Ei bine, acum este domnul Biden. Sub formă de sancțiuni.

Și au dreptate. Zgomotul din jurul vizitei lui Kovesi a fost repede înăbușit, probabil pentru că a devenit rapid clar că ea nu este un fel de deus ex machina trimisă în Bulgaria de la Bruxelles.

Săptămâna trecută, procurorul general european Laura Kovesi a vizitat Bulgaria. Oamenii care speră că va avea loc o schimbare în Bulgaria au văzut în această vizită un simbol - s-a sugerat că Bulgaria are cele mai multe probleme cu corupția în UE, dar acestea nu vor mai trece neobservate. Oamenii de la putere, de care depinde schimbarea situației, și-au spus: „Și ce-i cu asta”? Și și-au răspuns repede: „Nimic”, scrie Mediapool.bg.

