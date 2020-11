Presa europeană și rusă despre victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Acel an, 2014, a fost și anul în care Ucraina a semnat un acord similar cu UE, în urma căruia Rusia a ocupat Crimeea și a început să sprijine activ operațiunile militare separatiste din Donbas. Presa occidentală încearcă astfel să plaseze situația din Moldova într-un context geopolitic mai larg.

„ Alegeri prezidențiale sub ochii Moscovei ”, avertizase de asemenea La Libre Belgique. Cotidianul belgian a subliniat mereu că Putin și-a adus pe față sprijinul pentru Dodon, salutând „eforturile” acestuia pentru a îmbunătăți relațiile cu Moscova. Asta, după ce în 2014, când Moldova semnase acordul de asociere cu UE, Rusia a impus un embargo pe produsele agricole moldovene, dând o serioasă lovitură economiei.

E drept, în multe cazuri, presa nu face decât să repete aceleași informații preluate de la marile agenții precum Reuters sau Associated Press : cea mai săracă țară din Europa, emigrație masivă, influența Moscovei. Euronews anticipase astfel, cu multe zile înainte, că alegerile din Moldova „ vor fi amare, vor dezbina, iar rezultatele vor fi foarte strânse ”.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

