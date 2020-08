Presa italiană: „Moldovenii pătrund şi traversează Spaţiul Schengen fără să stea în carantină şi merg la Roma, Milano, Padova, Treviso şi Belluno şi îi infectează pe italieni”

„Să admitem totuşi că cetăţenii Republicii Moldova ar trece de „vameşii corupţi” ai României, aşa cum scriu jurnaliştii italieni. Însă până în Italia mai sunt câteva filtre pe care aceştia nu vor să le vadă. Rămâne incert cum reuşesc locuitorii Republicii Moldova, cu paşaportul moldovenesc, să treacă de vameşii din Ungaria, când şi acest stat le interzice accesul din cauza răspândirii SARS-CoV-2? (...) Povestea italienilor nu are sens şi din cauza faptului că România nu face parte din Spaţiul Schengen, iar de verificare la intrarea în Schengen se ocupă Ungaria”, arată Cupcea într-o analiză publicată pe larics.ro.

Radu Cupcea, cercetător la Institutul de Ştiinţe Politce şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” şi doctorand al Universităţii din Bucureşti, demontează această campanie denigratoare la adresa României, amintind că cetăţenilor Republicii Moldova le este interzis accesul în România până în data de 17 august 2020. Conform Guvernului României, cetăţenii Republicii Moldova nu pot, deocamdată, să meargă în România, dacă nu au rude, dacă nu deţin paşaport diplomatic, contracte de muncă, urgenţe medicale sau permis de şedere. Cei care se încadrează în una din categoriile de mai sus, vor trebui să stea în izolare timp de 14 zile. Excepţie fac elevii/studenţii înmatriculaţi în unităţile/instituţiile de învăţământ de pe teritoriul României, care au de susţinut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învăţământ gimnazial/liceal/învăţământ superior.

