Presa românească: Alianța Aeroasiatică de la Chișinău, portavion rusesc în coasta UE și NATO

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Administrațian Trump a notificat ONU, luni, că dorește să se retragă oficial din Acordul pentru climă de la Paris, informează The Washington Post. Este un demers procedural care permite Washingtonului să pună în practică peste un an decizia anunțată deja la începutul...

Mașina ideală de vândut pentru samsari și cea mai dorită de cumpărătorii care caută mașini cu VIN la vedere este BMW, diesel, an 2013, puțin sub 150.000 km, preț în jur de 15.000 euro. Studiul efectuat de platforma InspectorAuto.ro și citat de Mediafax arată că...

În ultimii doi ani au tot ajuns în presă informații despre Dacia electrică. Acum, planul ar fi definitivat chiar și cu o perioadă de lansare. În același timp, Volkswagen a băgat în producție o mașină electrică nouă. Lupta va fi strânsă, dar Dacia are un...

Odată cu alegerea lui Ion Ceban în funcția de primar general al capitalei, președintele Igor Dodon are o mare problemă, pentru că apare în PSRM o figură care este echivalentul lui într-o formă sau alta ca influență și expunere publică. De această părere este fostul...

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 4-10 NOIEMBRIE 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de...

Schimbarea climatică are o serie de efecte negative care afectează întreaga planetă, printre care și creșterea nivelului mării. Noi studii arată că nivelul mării crește, la nivel global, într-un ritm alert. În cursul secolului 21, cercetătorii estimează că apele...

Nu este de neglijat nici faptul că președintele Igor Dodon are undă verde în culoarele Kremlinului și ține legături strânse cu mediul de afaceri din Rusia. Asta explică interesul sporit al președintelui-politician ca Aeroportul Chișinău să ajungă pe orbita investitorilor ruși. Se vehiculează că holdingul rus „Novaport”, care deține cea mai mare rețea de aeroporturi în regiunile strategice ale Rusiei, este interesat să devină concesionar al Aeroportului Chișinău. Coproprietarul holdingului rus, miliardarul Roman Troțenko, a recunoscut deja acest fapt. Imperiul aviatic al „Novaport” include 16 aeroporturi, iar cel din Chișinău ar putea deveni al 17-lea.

„Nu se dorește întoarcerea Aeroportului Chișinău de la investitorii europeni sub controlul statului moldovean, ci preluarea acestuia de către investitori ruși (a se citi sub controlul serviciilor rusești)”, ne-a explicat cu referire la ultimele evoluții de la Chișinău expertul în securitate.

Iată de ce Aeroportul Chișinău, aflat de câteva luni sub controlul Occidentului prin concernul investitorului european Nahtaniel Philip Rothschild, este râvnit de Kremlin și serviciile rusești. Este prea importantă pentru Moscova această poartă către enclava rusească de la Tiraspol pentru a fi cedată occidentalilor.

