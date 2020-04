Presa străină: R. Moldova este iadul pentru investitori, va plăti cu bani și imagine acțiunile lui Dodon în cazul AIC

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Stimați colegi medici, asistenți medicali și alți lucrători din sistemul sănătății, trebuie să cunoașteți că la rectificarea bugetului nu au fost prevăzute resurse pentru majorarea salariilor Dvs. Drumuri, alte investiții, bussinesuri, alegeri, etc, altele sunt prioritățile...

Deşi compatibilitatea dintre două persoane nu poate fi stabilită numai în funcţie de zodia sub influenţa căreia s-au născut, există totuşi unele combinaţii de zodii care sunt predispuse eşecului.

Acum, există toate motivele pentru a considera că sub pretextul combaterii pandemiei, asistăm la încercare de a pune presiune pe investitor, care a făcut din Aeroport, unul dintre cele mai dinamice din regiune. Aparent, și refuzul Primăriei Chișinău, condusă de socialistul Ion Ceban, de a nu aproba proiectul unui nou terminal aeroportuar, poate fi considerat ca fiind parte aceleiași scheme.

Cu siguranță, avocații Guvernului R. Moldova sunt foarte bine conștienți de riscul introducerii a acestei măsuri care încalcă obligațiile contractuale ale statului. În plus, este lipsit de orice noimă în sensul acțiunilor anti-criză în pandemie. O taxă de modernizare de 9 Euro, cum a și fost menționat, este menținută de la fiecare pasager, Astăzi, practic, nimeni nu zboară din Aeroportul Internațional Chișinău. Aeroportul deservește exclusiv cursele charter, acre acum aduc acasă o mulțime de migranți care au fost împrăștiați în jurul lumii. Altfel spus, încercarea Guvernului de a viola flagrant propriile obligațiuni contractuale cu privire la Aeroport, nu are niciun sens financiar.

Diferența face însă alt punct din acest document, este o clauză specială care obligă compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău să plătească jumătate din taxa de modernizare plătită de fiecare pasager care călătorește prin aeroport către fondul de pandemie. Este vorba despre o taxă de 9 euro. Această taxă a funcționat de 22 de ani începând cu 1998. În contractul de concesionare al Aeroportului se spune că Guvernul garantează ca toate taxele și contribuțiile aeroportuare existente la momentul contractului de concesiune să meargă către firma concesionară. Altfel vorbind, Guvernul pur și simplu nu are dreptul să administreze banii care nu îi aparțin, deoarece nu are dreptul să modifice unilateral condițiile contractului încheiat cu Aviainvest. Oricum, acest lucru poate avea consecințe legale și internaționale grave și pierderi financiare pentru bugetul statului.

Puterea în R. Moldova este acum asociată cu numele președintelui Igor Dodon. Dodon a devenit președinte cu suportul politic, informațional și financiar aș Kremlinului acum trei ani. Dar până recent, influența lui personală asupra asupra situației a fost insignifiantă. Cu puțin timp înainte de a declara stare de urgență, Partidul Socialiștilor condus de el a format o coaliție cu o parte din Partidul Democrat și a creat Guvernul. Oficial, această coaliție care este extrem de nepopulară în R.Moldova, a fost formată după ce a fost declarată starea de urgență, urmare a isteriei informaționale în jurul răspândirii coronavirusului, care a și redus efectul public negativ al acestei noutăți. În plus, starea de urgență interzice adunările în masă.

