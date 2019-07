Președintele conduce un partid extremist

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Deocamdată, toate partidele proromânești, prin forța logicii primitive de pe Bâc au fost împinse „automat” spre dreapta. De ce nu poate exista un partid prounionist, proromânesc de stânga? Evident că, deși „nișa” de stânga pare a fi liberă la o analiză formală, realitatea din teren arată că electoratul proromânesc este probabil la fel de conservator și tradiționalist ca și cel prorusesc și ar primi cu scepticism un partid roșu, proromânsc care să nu pomenească de NATO și Unire, dar să insiste pe dreptate socială, pe echitate, pe protecția și susținerea celor defavorizați. Cu certitudine că anume impunerea pe arena publică a problemelor sociale grave, cu care se confruntă acesta, ar putea permite unei grupări proromânești să smulgă voturi și din „centru-dreapta”.Odată cu protestele comune organizate de Maia Sandu, Năstase, Usatîi și Dodon, dar și de celebra deja „batistă pe țambalul geopolitic” - consider că nu mai putem vorbi de partide proeuropene în antiteză cu cele prorusești. Sigur, că partidul lui Dodon rămâne profund prorusesc, românofob și evident antieuropean, dar adversarii săi și-au pierdut „ideologia” sau poate că nici că ar fi avut-o vreodată. Liderii lor sunt convinși că prin mesaje violente anti-Plahotniuc vor reuși să câștige voturi multe. S-ar putea să strângă suficiente voturi încât să ajungă în Parlament. Dar oare va fi asta de ajuns pentru rămânerea RM pe un curs ireversibil spre integrare europeană?R. Moldova stagnează de prea mult timp și are nevoie urgentă de modernizare. Această modernizare este imposibilă fără a aranja la locul lor doctrinele, pe care le aleg oamenii. Atâta timp cât vom vota partide pretinse de stânga (în realitate, partide proruse, românofobe, tradiționaliste de extremă dreapta) este greu de imaginat o revoluție socială în RM. În același timp, este și mai puțin probabil, o modernizare din partea unor partide pretinse de dreapta (în realitate, partide fără doctrine veritabile, dar cu viziuni pretinse proeuropene).

E timpul ca lucrurile să fie repuse la locul lor. R. Moldova are nevoie, în primul rând, ca puterea să ajungă la un veritabil partid de stânga (adică problema socială a sărăciei să fie prioritară) cu viziuni proeuropene. Doar un asemenea pol ar putea împinge extremiștii de dreapta (socialiști, comuniști, proruși) acolo unde le este locul.

În Europa și în statele dezvoltate, subiectele doctrinelor politice care divizează societatea în stânga și în dreapta sunt cu totul altele. Un partid precum PSRM care militează pentru drepturile Bisericii (Ortodoxe) și pentru un „naționalism” autohton - ar fi catalogate, în orice stat civilizat, ca partide de dreapta sau chiar extremiste. O dovadă în plus, este concertul din 24 august, dedicat începutului ocupației bolșevice (care a închis biserici și a persecutat preoții), unde va participa și un cor de preoți (evident din Biserica lui Cantarean care se supune Moscovei)!Un alt subiect delicat, care a stârnit multe discuții aprinse în RM, a fost legea antidiscriminare. Tradițional, partidele de extremă dreaptă sunt cele care militează agresiv împotriva acestor tipuri de legi, iar în R. Moldova rolul de extremă dreapta l-a ocupat PSRM, dar și grupările tradițional proruse (PCRM, PN).Sărăcia și problema țărănească este o temă veritabilă, care ne arată cum se poziționează un partid pe spectrul doctrinelor. R. Moldova nu are deocamdată o grupare adevărată de stânga. Unica entitate care pare apropiată de stânga este Partidul DA, atitudinea lor vehementă împotriva bogaților de la putere arată că ei cred în existența a două clase care sunt în conflict - a săracilor (din PMAN) și a îmbogățiților (de la putere).Dacă atitudinea față de problema sărăciei este un filtru, evident că PLDM, PDM, PCRM, PSRM, PN și chiar PL sunt partide de extremă dreapta. Liderii lor s-au îmbogățit atât de mult de pe seama legăturilor cu statul, încât problema sărăciei este pentru ei o temă abstractă, ei fiind preocupați exclusiv de afacerile cu statul și n-au nicio treabă cu doctrinele politice.

Spectrul politic „tradițional” este împărțit între stânga (formată din adepții pro-ruși) și dreapta (din susținătorii pro-UE). Putem ușor constata: partidele își aleg doctrina în funcție de poziționarea lor față de problema rusească (ocuparea teritoriului R. Moldova de armata F. Ruse, ocupația sovietică, divizarea în două a Moldovei lui Ștefan cel Mare, tentativa de deznaționalizare, etnocidul lingvistic etc.) și atitudinea față de România (acordul de asociere cu UE, limba română, istoria română, NATO etc.). Dacă un politician este gata să treacă cu vederea armata rusă din Transnistria și este deranjat de limba română - presa și societatea îl face „de stânga”, dacă cere ca limba română să fie studiată în școli și vorbește despre crimele sovietice - este automat numit „de dreapta”. S-a mers până la absurd, dacă o anumită grupare cere democrație este numită de dreapta și dacă militează pentru un regim autoritar este numit de stânga.

