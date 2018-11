Preşedintele Iohannis refuză orice modificare în Guvern până la 1 decembrie. Cum reacționează PSD?

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, astăzi, că nu va lua o decizie în ceea ce priveşte cea de-a doua remaniere guvernamentală, privind portofoliile de la Transporturi şi Dezvoltare, decât după sărbătorile Centenarului şi data de 1 Decembrie.





"PSD este la al treilea guvern în nici doi ani, au fost schimbate enorm de multe persoane pe poziţiile de ministru, i-am numărat, nu o să vă vină să credeţi, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt acum miniştri în aceste guverne.

Aşa nu se poate guverna, e imposibil să schimbi miniştri toată ziua bună ziua, de asta se ocupă PSD. Cum să ne imaginăm că poate să funcţioneze un guvern cu două remanieri într-o săptămână?

Eu nu sunt de acord să contribui la o astfel de guvernare care seamănă cu un carusel. În acest sens, ca să fie lămurită chestiunea în această săptămână, nu va mai exista nicio schimbare de miniştri, iar această chestiune care mi-a fost propusă azi va fi luată în analiză cel mai devreme după sărbătorile Centenarului şi zilei de 1 decembrie.

Până atunci nu se va întâmpla nimic. După 1 decembrie putem să discutăm dacă va fi cazul. Până atunci nu vom schimba miniştri", a anunţat preşedintele Klaus Iohannis.

Prima reacție a PSD: E halucinant, e o aberație, o bătaie de joc!



Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că refuzul președintelui României de a semna decretul de eliberare din funcție a lui Lucian Sova ca urmare a demisiei este o aberație, precizând că este o singură remaniere, demisia lui Lucian Sova fiind o etapa in cadrul acesteia, dupa ce seful statului a refuzat revocarea lui.

"E halucinant, e o aberatie, nu sunt doua remanieri, e una singura. Exagerările astea, ca am schimbat 70 de ministri, da, dar tara merge bine, lucrurile merg bine. (..) Am schimbat mai putini oameni decat are el dosare. Nu poti sa sabotezi tara asta. Din greseala a ajuns presedintele Romaniei acest personaj. Noi, când am castigat alegerile parlamentare, am promis niste lucruri si ne tinem de ele.Iohannis nu a promis ca va sabota tara, ca va sustine abuzurile unui sistem toxic, ca va sabota programul de guvernare, ca nu-l vota nici naiba. Solutii incercam sa gasim, ce face e bataie de joc. Nu poti tine un ministru pe post ca asa vrei, nu are acest drept conform Constitutiei", a declarat Codrin Ștefănescu la Antena 3.