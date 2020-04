4. Revenim la ajutorul UE, pe care Igor Dodon preferă să nu-l vadă, îl ignoră intenţionat. Iată ce spunea în acea zi de 10 aprilie: „ Ei au făcut declaraţii că sunt gata să ajute ţările din Parteneriatul Estic . Frumoase declaraţii, sume se declară foarte mari. Sperăm că Republica Moldova va primi ajutor şi de la UE”, declaraţie făcută în prima jumătate a zilei, pentru ca în seara aceleeaşi zile, premierul Ion Chicu să iasă în faţa camerelor şi să dreagă busuiocul , apreciind sprijinul oferit de partenerii occidentali ai Republicii Moldova, mulţumind Uniunii Europene pentru sprijinul financiar consistent pe care îl oferă cetăţenilor Republicii Moldova, iar României, pentru suportul la achiziţionarea medicamentelor necesare în combaterea pandemiei. La acea etapă UE alocase deja un grant 87 de mln de euro Republicii Moldova în lupta cu pandemia. Iată ce spunea pe 9 aprilie despre ajutorul europenilor, şeful diplomaţiei de la Chişinău, Oleg Ţulea: "Apreciem foarte mult asistența oferită de UE în această perioadă dificilă, care vine să sprijine eforturile noastre în contracararea crizei epidemiologice și consecințelor acesteia. În mod aparte salutăm abordarea sistemică și de durată, care prevede atât măsuri imediate pentru sistemul de sănătate și pentru susținerea păturilor vulnerabile și necesităților sociale, precum și un program amplu pentru redresarea economiei". În a doua parte a mesajului, ministrul Oleg Ţulea făcea referire la acel pachet financiar de 700 de mln de euro pe care UE îl pune la dispoziţia statelor din vecinătatea sa Estică , inclusiv Republica Moldova, bani destinaţi atenuării impactului negativ asupra economiei şi vieţii cetăţenilor, cauzat de COVID – 19. De ce Igor Dodon evită să vorbească despre acest sprijin? O face intenţionat? De ce? Nu are voie de la „poliţie”? În cadrul unei emisiuni Punctul pe Azi de la TVR MOLDOVA, ambasadorul UE la Chişinău, Excelenţa Sa Peter Michalko a îndemnat unii politicieni de la Chişinău, destinatarul, evident, fiind Igor Dodon, să nu transforme criza pandmeică într-un instrument de obţinere a dividendelor politice.

Pe 10 aprilie, Igor Dodon spunea: „Declaraţii, promisiuni am văzut foarte multe, dar ajutor real noi am primit din partea Republicii Populare Chineze, Federaţia Rusă, Elveţia, Turcia, care acum deblochează un ajutor umanitar de câteva camioane, care trebuie să intre, şi SUA, care au donat calculatoare pentru centrul de treiere de la Moldexpo”. Ce nu este în regulă aici?

