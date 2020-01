Prețurile și tarifele, dependente de ciclurile electorale

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Vedeta NBA, Kobe Bryant, 41 de ani, a murit după ce elicopterul în care călătorea s-a prăbușit în orașul Calabasas din California, potrivit New York Post. Potrivit unor surse citate de CNN, la bordul aparatului de zbor, alături de Bryant, s-ar fi aflat și una dintre fiice....

Reapare periodic trăznaia cu boierul de la Iași care în 1859 ar fi spus ”Eu sunt boier moldovan, român e țăranul”. Și o văd la oameni de la care am pretenții, nu doar la tot soiul de adunați de prin gloata moldovenistă de la Chișinău.

Compania rusă Fort construiește sub licență concurentul direct al AK-47: pușca de asalt americană AR-15.

Curtea Constitutionala planifica sa cumpere o masina de 40 de mii de euro. Cel putin asta scrie in planul de achizitii publicat de institutie pentru anul 2020. Masina ar putea fi cumparata in luna februarie.

Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in provincia Ghazni din Afganistan, la sud vest de Kabul, dupa ce a luat foc in aer din cauza unor probleme tehnice.

Potrivit comentatorului, este evident că într-un an electoral autoritățile nu vor admite majorări de tarife. Mai ales că șeful statului, Igor Dodon a declarat că la stabilirea prețului la carburanți s-ar putea reveni la mecanismul de până în anul 2018 când ANRE stabilea un preț plafon. Totodată, pe lângă prim-ministru a fost creat un grup de lucru, care va monitoriza majorările de prețuri și argumentarea lor. Deocamdată nu este clar ce vor întreprinde în cazul constatării prețurilor mai mari. S-a declarat doar că statul are mai multe pârghii, cum ar fi Consiliul Concurenței, ANRE și alte instituții.

Deciziile privind tarifele și prețurile într-un an electoral sfidează logica economică normală, dar care au o logică politică de fier, ajutarea forțelor de la guvernare să câștige electoratul. Așa s-a întâmplat în 2018, când ne pregăteam de alegerile parlamentare, a continuat în 2019 când la început de an au avut loc alegeri parlamentare, iar în toamnă – alegeri locale. Așa probabil va fi și în anul 2020 când vom avea alegerii prezidențiale. Socialiștii au declarat deja că nu vor admite majorări de prețuri, ci vor monitoriza modul în care vor fi formate. Șeful statului, Igor Dodon a spus că nu va fi nicio majorare după ce transportatorii au cerut majorarea costului călătoriei în municipiul Chișinău. Într-un final însă plătește consumatorul, care se trezește peste o anumită perioadă de timp cu majorări bruște, care ar putea fi evitate dacă acest lucru s-ar face treptat pentru evitarea șocurilor ulterioare, dar pierde și producătorul sau furnizorul.

