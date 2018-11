PREVIZIUNI ECONOMICE OPTIMISTE. Până în 2020, economia Moldovei va creşte cu 4% anual

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Am întâlnit, la radio şi la televizor, următoarele enunţuri:

Doar în prima jumătate a acestui an, economia Moldovei a înregistrat o creştere de aproximativ cinci la sută.

Economia Moldovei va creşte până în 2020 cu patru la sută anual. Previziunea optimistă vine din partea Băncii Mondiale, care susţine că, în aceste condiţii, rata sărăciei va scădea semnificativ şi va ajunge sub cota de 10 la sută peste doi ani. Potrivit experţilor instituţiei internaţionale, progresul este determinat, în cea mai mare parte, de majorările salariale în sectorul public şi a creşterii transferurilor.

