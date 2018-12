Previziuni sumbre! Un adevărat ciclon AMENINȚĂ economia mondială. Când vine criza

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

În cadrul studiilor universitare și postuniversitare se scriu și se susțin mai multe tipuri de teze - de an, de licență, de masterat, de doctorat și elaborarea acestor lucrări este o preocupare permanentă a catedrelor de profil și a profesorilor care îi ghidează pe...

Carnea are un rol foarte important în alimentație, dar tot mai multe persoane aleg să renunțe la ea. Înainte să faci asta, ar trebui să știi ce se petrece în organismul tău când iei această decizie.

Fostul trimis al Ucrainei la NATO, generalul-maior Petro Garașciuk, a declarat într-un interviu acordat televiziunii ucrainene Obozrevatel, faptul că Ucraina are capacități unice - intelectuale, organizaționale și financiare - pentru a crea arme nucleare.

Partidul Liberal Democrat din Moldova nu este acceptat în blocul electoral format din PAS și PPDA, deoarece are tangențe directe cu furtul miliardului din băncile moldovenești. De această părere este jurnalistul român Victor Nichituș, într-un material publicat pe...

Astăzi avem parte de încă o zi cu temperaturi pozitive și vreme de toamnă. Minima zilei nu va fi mai mică de zero grade, iar în întreg teritoriul cerul va fi acoperit de nori groși. În sud sunt prognozate 5 grade, în Chișinău și centru 3, iar la nord...

"Am decis să nu fiu părtaș la așa ceva, am decis să mă retrag din PL" - anunțul a fost făcut de Valeriu Munteanu.

Ca rezultat al dinamicii acestui ciclon care a fost declanşat de politica economică a Statelor Unite, ne aşteptăm ca economia mondială să crească cu 3,2% y / y în 2018, la fel ca în 2017, reprezentând o revizuire descendentă de -0,1 comparativ cu scenariul nostru anterior. În 2019, creşterea mondială va ajunge la nivelul de 3,1%. Insolvenţele globale ar trebui să fie în conformitate cu acest scenariu. Ne aşteptăm ca indicatorul nostru global de insolvenţă să rămână în creştere pentru al doilea an consecutiv în 2018 (la + 8%, de la + 6% în 2017) şi să continue să crească în 2019 (+ 5%). Această perspectivă globală ascunde tendinţele inegale în funcţie de regiuni şi ţări: scăderea insolvenţelor va continua să se menţină în America de Nord în 2018, dar va încetini în Europa de Vest, mai ales în Franţa şi Italia, mai multe ţări înregistrând un recul al insolvenţelor (Marea Britanie, Țările nordice, Elveţia, Belgia). Îmbunătăţirea din Brazilia va marca probabil o pauză în 2018 şi va amâna reducerea insolvenţelor pentru America Latină în ansamblu până în 2019. Creşterea numărului de insolvenţe este de aşteptat să continue în China, în special pentru companiile ce nu îşi pot acoperi serviciul datoriei timp de mai mulţi ani din profiturile curente (companii zombi), şi să sporească numărul la nivel regional. Cvasi-stabilizarea insolvenţelor din Europa Centrală şi de Est va masca o creştere în Polonia şi Turcia.

„Deşi trendul inflaţiei a înregistrat o uşoară decelerare începând din luna iunie (+5.4%) până în octombrie (+4.3%) pe seama preţurilor mărfurilor alimentare (+3.7%), nivelul rămâne în continuare ridicat. Creşterea continuă a deficitului de cont curent din ultimii trei ani (+38.5% la nouă luni faţă de anul trecut) pare că s-a ajustat parţial prin inflaţie şi mai puţin prin cursul de schimb. O continuare a acestui efect ar duce povara ajustării tot pe seama inflaţiei. Diferenţa sensibilă între prognozele guvernului de creştere peste 5% a PIB în 2018 şi estimările în scădere ale Comisiei Europene de la 4.1% în vară la 3.6% în toamnă sugerează că decalajul între consum şi investiţii (în scadere în primul semestru) în formarea PIB ar putea continua, favorizat fiind consumul”, spune Mihai Chipirliu, Head of Risk Analysis, Euler Hermes Services Romania.

Euler Hermes, liderul global în asigurarea de credit comercial şi recunoscut specialist în domeniul garanţiilor şi al colectării creanţelor, prin intermediul departamentului de Cercetare Economică, prezintă într-o analiză trimisă pe adresa redecaţiei perspectivele economice la nivel global pentru semestrul trei al acestui an şi avertizează că un adevărat ciclon ameninţă economia globală. Pe măsură ce 2018 se încheie, devine clar că ceea ce părea o posibilă recesiune în 2019 este mult mai probabilă astăzi decât acum un an.

