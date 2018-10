Prietenul și aliatul politic al lui Ilan Șor pretinde la funcția de președinte al Comisiei Europene

Totodată, el a vorbit despre viziunile ACRE referitor la viitorul UE. Potrivit acestuia, Uniunea Europeană are nevoie de mai multă flexibilitate, fără de care nici procesul de extindere nu va putea continua. Jan Zahradil a menționat că ACRE, deși este o alianță tânără (fondată în 2009) a reușit deja să se manifesteze ca o forță politică formidabilă care trebuie abordată cu toată seriozitatea.

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.