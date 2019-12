Prim-ministrul Chicu, despre alternativele de livrare a gazelor și cine e vinovat că s-a ajuns aici

Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea unui tânăr de 22 de ani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 13 de ani, pentru viol, jaf și tâlhărie, comise într-un interval estimativ de 30 de minute, la niciun an de la...

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în...

„Alternativ este traseul de transportare a gazelor pe așa-numitul cordon trasnbalcanic Marea Neagră: Bulgaria, România, Ucraina, Republica Moldova, apoi iar Ucraina. Dacă se utilizează acest traseu, atunci gazul va fi tot 172-173 de dolari per mia de metri cubi pentru că prețul discutat și agreat cu „Gazprom” este 172 la hotarul Republicii Moldova”, a declarat premierul.

Ion Chicu a mai spus că Guvernul are pregătite scenarii alternative de aprovizionare a țării cu gaz.

„Riscurile sunt de caracter extern. Cel mai mare risc este legat de faptul că deocamdată nu există un contract încheiat de „Gazprom” și „Naftogaz Ucraina” privind tranzitarea gazelor pe teritoriul Ucrainei. Traseul tradițional pe care noi primeam gaze rămâne incert la data de 9 decembrie. Când am fost la Moscova și am discutat cu conducerea „Gazprom” ne-au spus că negocierile continuă, nu ne-au asigurat 100% că acestea se vor încununa cu succes, dar speranțe există”, a afirmat Ion Chicu, citat de IPN .

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)