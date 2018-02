Prima carte despre jaful bancar din RM va fi lansată astăzi la Chișinău

Romanul „Moartea lui Igor Alexandrovici” de Pavel Păduraru, apărut la finele anului trecut la Editura Paralela 45 din România, va fi lansat astăzi la Chișinău.

Alături de autor, la eveniment vor participa prozatorii Vladimir Beșleagă și Dumitru Crudu, și criticul literar Nina Corcinschi. Moderatorul evenimentului va fi Emilian Galaicu-Păun. Vizitatorii vor avea parte și de un recital inedit din paginile cărții, susținut de actorul Mihai Fusu .

„Această carte este o misivă pe care am scris-o timp de zece ani pentru mine și pentru societatea din care fac parte. Nu este o investigație jurnalistică, mai degrabă e o investigație individuală, făcută asupra resturilor de suflete care au supraviețuit în noi în epoca suicidului global, când minciuna este considerată drept valoare sacră. Nu mă întrebați despre ce e, pentru că această carte nu se povestește. Ea sau se citește, sau se aruncă la gunoi. Cât privește miliardul, repet, eu am aflat unde e și am scris foarte clar despre aceasta în Moartea lui Igor Alexandrovici”, a spus autorul, fiind întrebat de ce a scris această carte și ce a reușit să afle despre furtul miliardului.





Dumitru Crudu consideră că „Moartea lui Igor Alexandrovici” realizează visul dintotdeauna al romancierilor basarabeni de azi: de-a scrie un roman al tranziţiei, însă are și ceva în plus. „Este şi un roman parodic, băşcălios, picaresc, grotesc, unde marile teme şi eroii contemporaneităţii basarabene sunt persiflaţi. Cam toate personajele sunt caricaturale, dar, uimitor, poate tocmai de aia şi sunt veridice, pentru că sunt tipice pentru societatea basarabeană de după ’92 încoace. Un roman viguros, bine construit, solid, care ascunde în adâncurile sale şi un protest faţă de manipularea din toată lumea de azi, zicându-ne că aşa nu se mai poate. Un roman care se citeşte pe nerăsuflate”, afirmă Crudu.

În cadrul lansării volumului la București, care a avut loc în noiembrie 2017, scriitorul Cosmin Perța, s-a dat cu părerea că noul roman al lui Pavel Păduraru este „o carte trăsnet, despre care se va vorbi și în anii următori”.

Lansarea la Chișinău a romanului „Moartea lui Igor Alexandrovici” va avea loc astăzi, la ora 18.15., la Librăria din Centru (str. Ștefan cel Mare, 126) din Chișinău.

