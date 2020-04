Prima persoană din Moldova cu COVID-19: „Nu e ADEVĂRAT ce au spus Dodon și Chicu”

Femeia de 48 de ani, care a fost prima persoană din Republica Moldova infectată cu noul coronavirus, dezminte declarațiile autorităților de la Chișinău că în Italia a părăsit spitalul, știind că este infectată. Femeia mărturisește că a fost diagnosticată cu pneumonie și a ales să revină în țară întrucât nu avea unde locui, informează jurnal.md

„Nu e adevărat. Nimic din ce s-a spus la televizor nu e adevărat. Mai ales domnul Dodon și domnul Chicu. Au spus că am două cetățenii, eu eram plecată cu pașaport biometric. Fiica doamnei la care am lucrat m-a dus la un hotel. Acesta însă trebuia să lucreze doar două zile, iar luni să se închidă pentru că nu avea clienți. Am fost nvoită să-mi iau bilet și să vin acasă ca mă lecuiesc la mine în țară. Medicii din Italia mi-au spus că am pneumonie și că trebuie să stau la pat”, a declarat femeia în cadrul unei intervenții telefonice la „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

Ministerul Sănătății a anunțat pe 21 martie că femeia a fost vindecată de COVID-19. Chiar și pănâ acum simte urmările infecției.

„Încă nu mă simt prea bine, mai am niște dureri. Am fost la medicul de familie, mi-a prescris antibiotice și a zis că o să-mi treacă”, a adăugat ea.

Totodată, femeia a ținut să le mulțumească medicilor de la Spitalul Clinic Republican.



„La mulțumesc din tot sufletul. Dacă nu erau ei, poate azi eram în altă parte”, a mai spus ea.