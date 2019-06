Prima reacție oficială după „înlăturarea” temporară a șefului CSJ și a conducerii Judecătoriei Chișinău

În baza unei informații depuse de un judecător în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, mai mulți șefi de instanțe au fost înlăturați de la exercitarea funcției până la pronunțarea unei decizii a Inspecției judiciare pe acest caz, informeaza Ziarul de Gardă.





Dorel Musteață, președintele interimar al CSM a declarat pentru ZdG că la CSM a venit o sesizare din partea unui judecător din prima instanță, care a reclamat acțiuni abuzive în privința sa.

„El a descris mai multe acțiuni pe care le consideră ilegale în privința sa. Sunt vizate mai multe persoane. Nu pot să dau nume acum, pentru că s-a examinat în ședință închisă. Ca urmare, noi am examinat nota informativă și am trimis-o pentru a fi efectuate acțiunile necesare. Pentru a nu împiedica buna examinare a notei sub toate aspectele, am decis să înlăturăm, nu să suspendăm, mai multe persoane. În lege e prevăzut concret cât se suspendă, iar astfel de acțiuni nu cad sub noțiunea de suspendare, de asta noi am hotărât de a înlătura de la exercitarea funcției administrative pentru a nu împiedica… Inspecția trebuie să verifice informațiile. O asemenea plângere a fost depusă doar la CSM. Se va verifica, iar dacă inspectorii care vor verifica vor decide că acțiunile cad sub incidența normei penale, se va transmite informația. Judecătorul care a depus nu a fost audiat azi la CSM, dar a spus că dacă este nevoie, el vine să depună declarații”, a precizat Dorel Musteață pentru ZdG.

Ședința CSM de astăzi, 25 iunie 2019, transmisă live pe site-ul instituției a avut mai multe deficiențe tehnice, astfel că nu a fost posibilă identificarea tuturor circumstanțelor. Conform primelor informații, Ion Druță, președintele CSJ, Radu Țurcanu, președintele Judecătoriei Chișinau, toți vicepreședinții instanței, dar și Nicolae Clima, șeful Inspecției Judiciare și Oleg Sternioală, membru al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor au fost fost „înlăturați” de la exercitarea funcțiilor administrative.