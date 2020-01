Primăriile din România care le dau tinerilor teren gratuit ca să își construiască o casă

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care...

Mii de protestatari au luat cu asalt străzile din capitala Liberiei, Monrovia, iar cel vizat este chiar președintele țării, George Weah (53 de ani). Fostul jucător legendar de la AC Milan și fost câștigător al Balonului de Aur (în 1995) are de rezolvat o situație explozivă în țara...

Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi, iar situația se înrăutățește de la un an la altul. În anul 2018, ponderea întreprinderilor de stat care au fost pe profit s-a redus la 60% de la 62,6%, cifră înregistrată...

Tinerii care primesc gratuit teren de la primarii au la dispoziţie un an să înceapă lucrările şi cel mult trei ca să finalizeze construcţia.

Marius Longaver, beneficiar proiect: “Am plecat în Austria în urmă cu 12 ani şi am aflat din mediul online că există această oportunitate de a obţine un teren pentru construcţia unei case. Sperăm că în viitor să ne intoacem în România.”

Rodica Boboc, mama unei beneficiare: “La fetiţa mea i-a plăcut întotdeauna Cavnic. A studiat şi a plecat în Italia, dar vrea să vină aici. Într-un an - doi îs acasă.”

Fekete Balint, beneficiar proiect: În mai am început construcţia şi chiar acum, la 21 decembrie, ne-am mutat aici. Am primit un plan şi teren, care este o economisire enormă. Reporter: Cât ai economisit? Fekete Balint: În jur de 15.000 - 20.000 de euro.

Un proiect similar are şi primăria din Sfântu Gheorghe - judeţul Covasna.

Răzvan Dimitrie: Acest lucru contează enorm pentru că nu toată lumea are posibilitatea de a-şi cumpăra un teren. Reporter: Faptul că municipalitatea îţi oferă acest lucru este un start binevenit? Răzvan Dimitrie: Da, este un argument destul de puternic.

