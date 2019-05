Primarul care a interzis bârfă. Amendă și muncă în folosul comunității pentru contravenienți

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanţă din Londra, pentru că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a rămas şapte ani.

Ca parte a planului de a crea un mediu civilizat, in opinia sa, in Binalonan, edilul a interzis si activitati de tip karaoke dupa ora 22:00.

"Este modul nostru de a imbunatati calitatea vietii in oras. Un oras fara barfa este mai productiv, pentru ca eu cred ca oamenii au lucruri mai bune de facut decat sa spuna lucruri negative despre altii", a adaugat Guico.

Daca mai cedeaza si pe viitor tentatiei, amenda poate depasi 80 de lei si vor fi obligati sa presteze opt ore de munca in folosul comunitatii.

Clevetitorii aflati la prima abatere risca o amenda de 200 de peso filipinezi (vreo 16 lei) si trei ore de munca in folosul comunitatii, care presupune activitati precum strangerea gunoaiele de pe marginea drumului.

"Sunt mai multe tipuri de barfe, insa cele mai raspandite cazuri aici sunt despre conflicte legate de proprietate, bani, relatii si altele asemanatoare. Aceasta ordonanta este pentru a le aminti oamenilor ca tot ceea ce spunem este responsabilitatea noastra ca indivizi si ca locuitori ai orasului. Vrem sa aratam ca orase ca Binalonan au oameni buni, ca sunt un loc bun si sigur in care sa stai", a spus Guico pentru The Guardian.

Insa in Binalonan se ajunge de multe ori la dispute serioase, fiind nevoie de interventia consiliului local pentru aplanarea situatiei.

Se pare ca vara locuitorii au obiceiul sa se adaposteasca de arsita sub coroanele arborilor si sa se dedea la irezistibila activitate de a povesti intamplari despre vecinii lor si de a recepta si raspandi zvonuri despre scandalurile financiare si sentimentale din localitate. Cam ca peste tot unde exista comunitati umane, am putea spune.

Decizia ii apartine primarului Ramon Guico si vine in contextul in care putem vorbi de un fenomen cu consecinte serioase care afecteaza mica localitate, situata la nord de capitala Manila.

Locuitorii din orasul filipinez Binalonan risca sa fie amendati si obligati sa presteze munca in folosul comunitatii pentru... barfa.

