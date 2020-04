PRIMARUL CARE UIMEȘTE O ȚARĂ. Andrei Donică: „Omenirea nu are practică de luptă cu un astfel de dușman”

În timp ce Curtea Constituțională a suspendat legea privind ajutoarele acordate populației în timpul pandemiei de COVID-19, adoptată prin asumare de răspundere de Guvernul Chicu, primarul celei mai sărace suburbii a municipiului Chișinău a găsit bani să achite serviciile comunale pentru toți locuitorii satului. Este vorba despre cercetătorul științific Andrei Donică care, în anul 2016, a vărsat o căldare de lapte în capul lui Octavian Armașu, ex-ministru al Finanțelor și actualului guvernator al Băncii Naționale (BNM). De jumătate de an, Donică este primar de Condrița, iar măsurile luate de el în lupta cu noul coronavirus trezesc seriosase întrebări privind sinceritatea altor primari și a autorităților centrale din R. Moldova în legătură cu molima care bântuie în prezent tot globul. Despre toate acestea primarul de Condrița a povestit într-un interviu pentru TIMPUL.



- Dle primar, dvs. ați decis nu doar să achitați serviciile comunale pentru locuitorii satului Condrița, dar și să-i remunerați pe cei care vă anunță despre persoanele aflate în carantină care își părăsesc locuințele. Cum și de ce ați luat aceste decizii?



- Eu am făcut cunoștință cu acest sat în timpul alegerilor locale de anul trecut, când am candidat la funcția de primar. Toată viața trăiesc la Botanica, dar am ales cea mai săracă localitate din municipiu, ca să arăt oamenilor că și acolo unde e sărăcie se poate de făcut ceva bun. Am ajuns la Condrița fără să am cunoscuți pe aici și le-am spus sătenilor că acest lucru îi avantajează, pentru că-i voi trata pe toți egal. După apariția epidemiei de COVID, sătenii îmi spuneau: „Dle primar, noi trăim permanent aici, dar ăștia vin de prin Franța sau Germania și se plimbă cu mașinile prin sat. Noi stăm închiși ca niște câini în cușcă, iar ei merg la magazin și nu le pasă”. Atunci am propus comunității să ne implicăm cu toții în lupta împotriva virusului. Mi-am propus să depistăm persoanele iresponsabile, care trebuie să se afle în autoizolare, dar ies în sat. Am rugat oamenii să mă telefoneze când obsevă astfel de abateri și le-am promis 50 la sută din suma amenzii care va fi aplicată contravenienților. Mă bucur că a fost amendată o singură persoană, pe care am depistat-o chiar eu, întâmplător. Era un bărbat venit din Marea Britanie, care se plimba cu mașina prin sat. Nu mergea la magazin, ci umbla pe la neamuri. După ce am sesizat comisarul, a fost amendat cu peste 22 de mii de lei. În felul ăsta, satul a aflat că nu glumesc și toți au devenit responsabili. Nimeni dintre cei sosiți de peste hotare nu iese din casă până nu expiră termenul de 14 zile. Chiar nu demult au venit din străinătate cinci oameni și s-au autoizolat în aceeași casă. N-au mers în familiile lor, ca nu le expună riscului, ci au ales o casă pe care unul dintre ei o primise drept moștenire de la buneii săi. Mai mult, în calitate de președinte al Comisiei situații excepționale Condrița, am decis ca cei autoizolați să nu primească pe nimeni în ospeție. Iar dacă în casa unde cineva se autoizolează locuiesc și alți membri ai familiei, autoizolarea se răsfrânge la toți membrii familiei. În afară de aceasta, m-am gândit că oamenii rămași fără lucru nu știu cum să se descurce. Și am decis, împreună cu consilierii locali, să le achităm tuturor serviciile comunale pentru martie și aprilie, în afară de internet și televiziune. Astfel le-am dat de înțeles oamenilor să se gândeacă la ce pun pe masă, iar de servicii se va ocupa primăria.

- Din ce bani veți achita serviciile comunale?



- Din soldul bugetar al primăriei. Nu sunt bani de la primăria municipiului, nici de la guvern, ci din bugetul local.



„De ce ar trebui să fac discriminare și să-i ajut numai pe săraci?”

Loading...

- Eu răspund doar pentru Condrița, nu știu ce au alții. Dar de când mă țin minte, statul ăsta n-a avut niciodată bani pentru cetățenii săi. Cineva de la noi a propus să ajutăm doar pensionarii și invalizii. Într-adevăr aceștia sunt cei mai supuși riscului, dar ei își vor primi pensiile așa cum le-au primit până acum, pe când cei care erau angajați nu vor mai avea salarii. De aceea am decis să-i ajutăm pe toți, fără excepție.

- Chiar și pe oamenii foarte bogați?



- Nu avem din ăștia la Condrița. Există oameni înstăriți, dar toți au de pătimit în situația asta. Avem producători de butoaie, de terase, de scrâncioburi, alții cresc produse în sere, dar și ei suferă, pentru că nu-și mai pot vinde producția. De ce ar trebui să fac discriminare și să-i ajut numai pe săraci? Mai bine le dau un imbold și celorlalți, ca să știe că primăria are grijă și de gospodari, și de cei mai lenoși, și de cei care nu pot să lucreze.

- Dar există oameni bogați din Chișinău, care au vile la Condrița?



- De ajutor beneficiază doar cei care au viză de reședință la Condrița sau locuiesc în sat, inclusiv cei care au vile în sat și tot aici își au locul de trai. Ceilalți, care stau la Chișinău sau în altă parte, nu intră în categoria persoanelor pe care le vom ajuta.

- Să înțelegem că primarii care afirmă că nu au bani pentru oameni mint?



- Multe-s cazurile care ne trimit la acest gând, cu părere de rău. Și eu am rămas uimit când am aflat că primarul satului Brânza și-a cumpărat mașină de 340 de mii de lei. Să cheltuiești tu, pe timp de pandemie, atâția bani pentru o mașină și să nu ajuți oamenii? Se mai știe că alte primării cumpără pachete alimentare pentru persoanele social-vulnerabile. Și noi am avut această propunere, dar procedura e prea anevoioasă și presupune achziții publice și alte probleme. De aceea am mers pe o cale simplă și mai utilă pentru oameni. E adevărat că am pus condiția ca sumele de pe facturi să nu fie mai mari decât în februarie, adică toate cheltuielile să fie rezonabile, ca să nu stea oamenii, de exemplu, toată ziua cu lumina aprinsă. Dacă factura din februarie a fost de o mie de lei, iar cea din martie de o mie și cinci sute, primăria va achita doar o mie. Cu restul să se descurce consumatorul.

- Câți bani primește primăria Condrița de la bugetul central?



- De la guvern primim aproape un milion, iar de la bugetul municipal ni s-a alocat acum un milion și două sute de lei, ca să deschidem o grădiniță, căci suntem unica suburbie care nu are grădiniță. Am primit și un milion pentru apeduct și canalizare.



„Memorialul poate să mai stea așa câteva luni, că nu cade jos”

- În rezervă rămân bani, dar nu cred că vom avea posibilitatea să prelungim acest ajutor. Au fost puțini bani în sold, dar și ei sunt limitați. Când am luat această decizie, ne-am gândit că lumea acum n-are nevoie de drumuri bune, ci de încurajare, căci panica e mare.

- În timp ce dvs. ați luat această decizie, președintele Dodon a hotărât să cheltuiască 3 mln. de lei pentru reparația Memorialului „Eternitate”, care a fost reparat capital și pe timpul lui Voronin. Cum vă explicați această risipă de bani?



- Nici eu nu înțeleg de ce statul ăsta nu poate găsi bani pentru oameni. Toți politicienii de până acum au furat și și-au umplut conturile din offshoruri. Păcat că, pe timp de pandemie, se gândesc la monumente. Bine, putem face și drumuri ideale, dar dacă pierdem cea mai scumpă bogăție, care e omul, ce folos din ele? Înțeleg că ei se gătesc de 9 mai, dar nu e momentul potrivit ca să arunci bani în vânt. Memorialul poate să mai stea așa câteva luni, că nu cade jos. Aici nu e logică deloc. Se face monumentul, dar cine va merge la el, dacă lumea nu iese din casă? Nu-i înțeleg nici eu, dar cred că au promis că vor repara memorialul și se țin de asta...

- Cui, Rusiei i-au promis?



- Nu, alegătorilor. Credeți că pe ruși tare-i interesează memorialul nostru? Geopolitcă nu poate să cadă la un nivel atât de mic.

- Credeți că veteranii de război, oameni în vârstă, visează pe timp de coronavirus să aibă un monument frumos?



- Fiecare politician își alege drumul său. Dacă așa au decis ei la nivel de partid, e treaba lor. Dar eu cu echipa mea am arătat că și în cel mai sărac sat se găsesc bani.

- Recent, Guvernul Chicu a decis să cheltuiască și 157 de mii de lei pentru niște medalii destinate veteranilor de război.



- Dacă i-ai întreba pe veterani ce aleg între minimul de exitență și o medalie, toți vor dori să aibă ce pune pe masă. Ei sunt sătui de medalii și diplome, dar e mult mai ieftin să faci medalii, decât să achiți lunar compensații la nivelul minimului de existență.



„Sunt trei state implicate în războiul ăsta economic”

- În opinia mea, cea mai mare greșeală a fost că statul nu a avut grijă de medici și nu au fost testate toate persoanele venite de peste hotare. Toți au fost lăsate să plece prin satele lor. Astfel sistemul nostru medical a arătat că, de fapt, nu există. Dacă în Ștefan Vodă s-a închis în carantină și spitalul, am aflat că la Talmaza au închis și Salvarea, pentru că toți medicii sunt infectați, în afară de șoferul de la Salvare. În războiul ăsta de acum, arma este biologică și noi nu înțelegem cine și din ce parte ne atacă. Iar soldații nu sunt cei care împușcă, dar cei care lecuiesc. Și noi am trimis medicii pe câmpul de luptă fără costume de apărare, ca pe niște ostași fără veste antiglonț. Iată de ce astăzi majoritatea medicilor sunt infectați. Pe de altă parte, la început nimeni nu lua în serios acest virsus. S-a ajuns la o situație neplăcută pentru orice guvernare, care se întâmplă o dată la câteva sute de ani. Omenirea nu are practică de luptă cu un astfel de dușman și se confruntă pentru prima dată cu o armă biologică atât de periculoasă.

- Care e părerea dvs. pur subiectivă referitor la motivele apariției coronavirusului de tip nou?



- Ca simplu cetățean, consider că virusul ăsta a fost creat în laborator. Să nu fi fost așa, nu cred că marile puteri s-ar acuza reciproc. China spune că SUA că e implicată, iar americanii acuză Beijingul că a adus virusul. Într-o situație de criză globală, astfel de învinuiri nu apar pur și simplu. Se mai vehiculează că virusul a pornit în urma incendiului din 16 septembrie 2019 de la cel mai mare laborator virusologic din Novosibirsk, Rusia. Nu mă întrebați cum ar fi putut să ajungă în China, că nu știu. Oricum, sunt deja trei state implicate în războiul ăsta, care este mai mult economic. Iar odată cu impunerea panicii în toată lumea, ecominia globală s-a stopat și prețul petrolului a început să scadă vertiginos. Așa ceva nu se poate produce din întâmplare, totul este monitorizat de anumite structuri globale. Cineva are de câștigat astfel din punct de vedere economic. Cu alte cuvinte, nu e de la Dumnezeu, e mâna omului.

- Dacă vreți să spuneți că are loc al treilea război mondial, care sunt statele beligerante?



- Mai mulți ani în urmă se spunea că al treilea război mondial va fi unul economic. Acum ori e începutul, ori războiul deja se desfășoară. Se vede clar că sunt implicate China, America și Rusia, cele mai mari puteri economice, și asta e foarte grav. Încă nu se știe cine cu cine luptă, dar vom afla în viitor.



„Până la urmă, tot Plahotniuc numără rublele în țara asta”

- În toată lumea, se va pune accentul pe producere. Adică, dacă nu produci, nu ai. La noi va fi o problemă foarte mare în această privință, căci nu avem experianță de producere. În orice război, pentru noi nimeni nu trebuie să cheltuie armament, ca să ne împuște. Dacă ne închid vama pentru trei sau patru luni, murim de foame, că nu avem nici roșii. Noi și roșiile le importăm din Turcia. Din păcate, statul nu investește suficient în securitatea alimentară. Dacă nici după asta nu o va face, nu avem viitor ca țară. Acum avem șansa să deschidem ochii și să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat o bogăție mare – cenoziomul și că e timpul să producem și noi.

- Acum, după ce ați ajuns primar, nu regretați că, în 2016, ați vărsat o căldare de lapte în capul fostului ministru de Finanțe Octavian Armașu?



- Deloc nu regret, a meritat-o, pentru că a propus guvernului să pună miliardele furate pe spinarea noastră. Aflând că a avut legătură cu o fabrică de lactate, am cumpărat o căldate cu lapte și l-am stropit. Îmi pare rău doar de faptul că a ajuns apoi guvernator al BNM. Simt că e ținut acolo special, ca să facă și alte combinații. Pentru că orice crimă economică, la nivel de țară, se face mai întâi de toate prin implicarea Băncii Naționale, Armașu poate fi util.

- Credeți că decizia de a veni cu acea propunere către guvern îi aparține lui în exclusivitate?



- Clar că nu. Cine-i el? Eu cred că au fost implicați Plahotniuc, Șor, Drăguțanu și toți politicienii cei care au condus statul în ultimii ani. Pur și simplu unii au rămas pe cal, iar alții au căzut. Până la urmă, tot Plahotniuc numără rublele în țara asta, iar ceilalți se gândesc cum să-și rezolve problemele.



„Platon era aproape de mine, peste o celulă”

- Sunt sigur de asta și tot ce se face la TV e show. Eu n-am să cred niciodată că Filip cu gruparea sa, de-alde Nichiforciuc, poare să se dezică de Plahotniuc. Ei au fost filmați în fiecare secundă și Plahotniuc are sute de dovezi compromițătoare în privința lor. De aceea el nu putea pur și simplu să se dea la o parte. Și Dodon este omul său, pe care l-a crescut ani de zile.

- Pentru acea căldare cu lapte, ați stat zece zile la pușcărie. Povestiți-ne pe scurt cum a fost acolo.



- Deși sunt cercetător științific, doctor în știință și conferențiar, m-au închis numai cu ucigași. Au vrut să mă sperie. Dar eu am discutat în parte cu toți și, slavă Domnului, ne-am înțeles. Mai mult, toți mă susțineau, inclusiv polițiștii și gardienii de la Penitenciarul nr. 13 îmi spuneau că-s bravo. M-au ținut în subsol, în așa-zisa „carceră a lui Plahotniuc”, unde umblă mascații de la „Pantera” și unde erau închiși deținuții politici. Când m-au băgat acolo, ferestruica celulei era stricată și pe jos erau cioburi de sticlă. Îți venea să te duci și să-ți tai venele... Nu-mi permiteau nici să primesc mâncare de acasă. Mâncam ce-mi dădeau, adică pâinică și apă. Platon era aproape de mine, peste o celulă. Filat era deja sus, la spitalul închisorii. După ce m-au eliberat, acolo l-au închis pe David Davitean și pe alții. Eu nu m-am văzut cu niciunul dintre ei, pentru că acolo nu poți să te vezi cu nimeni. Te scot la plimbare numai cu cei cu care stai în celulă. Te duc într-un spațiu de zece metri părtrați, fără acoperiș, unde stai la aer curat, chipurile. Și numai atât.