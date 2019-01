Primarul de Cimișlia, NEDUMERIT că Blocul „ACUM” a desemnat-o pe Domnica Manole în circumscripția nr. 40: „Îmi pare stranie candidata, dar și modul cum a fost înaintată”

Primarul orașului Cimișlia, liberal-democratul Gheorghe Răileanu, dezvăluie că, în aprilie 2018, dânsul a fost desemnat candidatul din circumscripția uninominală nr. 40, în cadrul unei adunări comune a reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA) și Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Totuși, mai aproape de alegeri, din partea Blocului „ACUM” a fost propusă în circumscripția respectivă Domnica Manole, iar primarul de Cimișlia a decis să candideze independent.



„În luna aprilie 2018 a avut loc o adunare comună a reprezentanților a trei partide - PAS, Platforma DA și PLDM din raioanele Cimișlia și Basarabeasca. Au asistat de la PAS dna Maia Sandu, de la Platforma DA - dl Chiril Moțpan și de la PLDM - dl Iurie Țap. La adunare, prin consens, eu am fost desemnat candidat pentru funcția de deputat pe circumscripția uninominală Cimișlia nr. 40. Mai târziu, am prezentat la partid, respectiv și blocului, o anchetă completată pentru a mi se aprecia integritatea de către o comisie foarte principială, formată din oameni integri. Nu am nici până acum vreo informație privind soarta hotărârii adunării comune din aprilie 2018 și a deciziei comisiei formată din oameni integri”, a scris Răileanu pe blogul său.

Acesta spune că a aflat mai târziu că în circumscripția nr. 40 este înaintată Domnica Manole. „Mai cunoșteam că, până atunci, pe parcursul a peste două luni, dna Domnica Manole se promova prin satele din componența circumscripției Cimișlia nr. 40, însoțită de reprezentanți ai partidelor din bloc, inclusiv de dna Maia Sandu. Reprezentanții blocului din teritoriu m-au informat că Domnica Manole candidează independentă din partea societății civile pe această circumscripție. Îmi pare stranie candidata, dar și modul cum a fost înaintată. Ce rezultat a avut dna Domnica Manole la testarea integrității de către comisia foarte principială, formată din oameni integri? Ce s-a întâmplat cu opinia organizațiilor raionale de partid Cimișlia și Basarabeasca? S-a ținut cont de ea? Până la urmă nu este clar la ce înțelegere s-a ajuns între bloc și PLDM până și după votarea susținerii necondiționate (am votat și eu, fapt, pentru care regret)”, a adăugat primarul.

Liberal-democratul Gheorghe Răileanu a subliniat că vrea să afle mai multe detalii despre înțelegerile la care au ajuns negociatorii din PLDM cu cei din „ACUM”. „Până la votare (deciziei de a sprijini blocul „ACUM” n.r) negociatorii ne-au informat că acest vot este necesar pentru instituționalizarea negocierilor și că negocierile vor continua deja în interesul PLDM. Există oare vreun angajament clar, necesar pentru asemenea situații, semnat de părți? Cine l-a semnat, dacă este? Doresc să știu dacă președintele Tudor Deliu a fost neglijat la negocieri și la formarea listelor din cauza că el a fost adeptul altei formule de colaborare a PLDM cu blocul. Fără răspunsuri clare la aceste întrebări, decizia blocului pare absolut neinspirată și ea a condus la dezbinare și neînțelegeri în PLDM și susținătorii săi, diminuând considerabil efectul deciziei de susținere a „ACUM””, mai scrie Răileanu.

Sursa citată a adăugat că în PLDM au rămas oameni onești, care vor să servească națiunea. „Majoritatea sunt realiști, conștienți de starea în care se află partidul, dar nu cred că ei acceptă să fie etichetați și manipulați. În Cimișlia activiștii blocului „ACUM” motivează candidatura doamnei respective prin aceea că, în cazul când devine deputat, va fi o persoană disciplinată și totalmente supusă conducerii blocului. În același timp, Gheorghe Răileanu are caracter dur, principii și dacă nu va fi de acord el ar putea vota așa cum consideră de cuviință. Eu sunt informat cum se lucrează în Parlament și ce reprezintă disciplina de partid, precum și că majoritatea deputaților sunt reduși la rolul de figuranți, de mașină de vot. Societatea este îngrijorată dacă vor continuă practicile vicioase vechi de a include pe liste candidați cu bani groși, de a vinde funcții. Oamenii se mai întreabă dacă va fi salvat pluralismul politic, democrația, dacă instituțiile statului nu vor trece de la un clan mafiot la altul”, mai scrie Gheorghe Răileanu pe blogul său.

P.S. În materialul postat pe blogul său, Gheorghe Răileanu s-a referit și la o știre postată pe site-ul www.ziarulnational.md: VIDEO // De ce liberal-democrații Bujoreanu și Răileanu NU au ajuns pe lista „ACUM": Năstase: „S-ar fi VÂNDUT a doua zi la fel ca și alți colegi de-ai lor”. În știre se face referire la declarațiile liderilor Blocului „ACUM” din cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. Răileanu regretă că numele său este în titlul știrii noastre, pe care o consideră „manipulatorie”. Într-adevăr, cei doi politicieni au enunțat la emisiunea respectivă doar numele lui Alexandru Bujoreanu, nu și pe al lui Răileanu, chiar dacă nici dânsul nu este pe lista candidaților „ACUM”: „Numele meu figurează doar în titlul postării sus menționate. În rest, de el, în „Punctul pe azi", nu s-a auzit niciun cuvânt. Regret această manipulare. Și ... – o întrebare: cine-s „alți colegi de-ai lor", care „S-ar fi VÂNDUT a doua zi la fel?”. Vă rog, răspunsul domnilor...”, a scris Gheorghe Răileanu.