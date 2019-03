Primarul General al or. Praga, Zdenek Hrib a discutat cu Ambasadorului Vitalie Rusu despre oportunitățile investiționale în Republica Moldova

Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra.

O obscură instituție bancară, Banca Internațională de Investiții, a ajuns să reprezinte o preocupare globală, notează New York Times, care constată că, „în vremuri normale”, planurile acesteia de de deschidere a unei filiale la Budapesta ar fi trecut neobservate.

New York Times

Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o soluţie, ci reprezintă mai degrabă o pierdere de timp şi bani. În plus, nu există certitudinea că oamenii vor ieşi în număr mare la vot.

De asemenea, au fost discutate oportunitățile investiționale, în special în domeniile automotive și IT, și facilitățile oferite de partea moldovenească în baza platformelor industriale și a zonelor economice libere.

Domenii prioritare de cooperare identificate de către părți sunt managementul transportului public, digitalizarea serviciilor locale, proiecte urbanistice în conceptul “smart city”. Introducerea sistemului e-ticketing în transportul public după modelul și experiența or. Praga este un domeniu de actualitate pentru partea moldovenească.

La 19 martie 2019 Ambasadorului Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun, Vitalie Rusu, a discutat cu Primarul General al or. Praga, Zdenek Hrib modalitățile de cooperare pe paliere sectoriale cu autoritățile municipale din orașul Praga

