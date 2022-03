Primarul Mariupolului cere evacuarea completă a orașului: „Federația Rusă se joacă cu noi”. Câți oameni mai sunt blocați în „orașul fantomă”

Situația rămâne dramatică în Mariupol - Crucea Roșie a transmis că nu reușește nici acum să transporte ajutoare în orașul ocupat de trupele ruse, solicitând Rusiei și Ucrainei să asigure un coridor umanitar. Primarul spune că orașul este în pragul unei catastrofe umanitare și trebuie evacuat complet, transmite Hotnews.ro.

Luni, primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, a declarat că aproximativ 160.000 de civili mai sunt blocați în oraș fără apă, mâncare, medicamente sau curent electric. El a spus că 26 de autobuze așteaptă să evacueze civili, dar forțele ruse nu au fost de acord să le permită trecere în siguranță.

„Federația Rusă se joacă cu noi”, a afirmat primarul orașului încercuit de forțele ruse.

Rusia continuă să nege că atacurile sale au vizat civili și dă vina pe Ucraina pentru eșecul repetat de a conveni asupra unor coridoare sigure pentru evacuarea locuitorilor. Atacurile continue ale armatei ruse au transformat în ruine Mariupol, orașul-port la Marea Azov, unde 80-90 % dintre clădiri au fost lovite de bombe.

The streets of Mariupol is just one giant cemetery among ruins now.

Just over a month ago, this was one of Ukraine’s fastest-developing cities. I was very impressed by the progress achieved in the last 6 years.

