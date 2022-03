Primarul orașului Nikolaev: „Acest război se va termina cu moartea lui Putin sau cu o lovitură de stat la Moscova”

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Riscul unei lovituri de stat organizată de FSB, serviciul secret al Rusiei, împotriva lui Vladimir Putin crește cu fiecare săptămână de război în Ucraina, potrivit unei surse de rang înalt (whistleblower) din serviciile de informații ruse, scrie The Guardian cu...

Polonia a blocat conturile bancare ale ambasadei Federației Ruse. Ambasadorul Serghei Andreev, a declarat ca acest lucru s-a întâmplat pentru ca polonezii i-au acuzat de „finanțare a terorismului”, scrie The Guardian cu referire la Replicamedia.md.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut o intervenție video în cadrul summitul-ui NATO. Liderul ucrainean a declarat că Kievul are nevoie de asistență militară nelimitată.

De luna aceasta, Ministerul Apărării din Ucraina a început să folosească tehnologia Clearview AI, soft brevetat de un furnizor de recunoaştere facială din New York.

La sediul Misiunii OSCE din or. Tiraspol, astăzi, 24 martie, a avut loc o nouă întrevedere de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului, Oleg Serebrian, şi a Tiraspolului, Vitalii Ignatiev, la care au...

- Cum explicați faptul că rușii își distrug propriile biserici, care se află sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei? - Părerea mea este că astăzi armata rusă e o turmă de berbeci demenți, care acționează exact așa cum le dictează stăpânul. Iar Putin se comportă ca un antihrist și nu e de mirare că aceste biserici sunt distruse. Cu alte cuvinte, au venit timpurile când antihristul va spune că el este Mesia și oamenii îl vor crede.

- Cred și eu că negocirile nu vor avea un rezultat. Acceptarea condițiilor impuse de Putin ar însemna că Ucraina recunoaște că cei opt ani de război cu DNR și LNR nu au avut niciun rost. Pe de altă parte, Putin nu are niciun interes să cedeze și el va merge până la capăt. Acest război se va termina fie cu moartea lui Putin, fie cu o lovitură de stat la Moscova, când populația Rusiei va înțelege că, de fapt, nu este vorba de o „operațiune specială”, ci de un genocid asupra poporului ucrainean. Pentru că această situație poate dura și mai mult de un an, noi așteptăm ajutor de la partenerii noștri europeni, căci Putin nu se va opri în Ucraina, ci va merge mai departe, în Polonia.

Noi suntem gata să-i primim cu „multă căldură”. Dacă vom fi ajutați în privința apărarii aeriene, îi vom învinge, fiindcă operațiunea terestă a rușilor nu are sorți de izbândă. Ar fi cazul să se înțelgeagă că în prezent are loc un război nu între Rusia și Ucraina, ci între civilizația europeană, care dorește să studieze cosmosul, să cerceteze medicamente împotriva cancerului, și lumea rusă, care e obsedată de trecutul sovietic și urmărește scopul de a nimici celelalte popoare.

- De la un necunoscut care mi-a cerut să predau orașul cu toate garanțiile de securitate. Drept răspuns, eu le-am propus să ne vândă tehnica militară rusească. Am anunțat și SBU, care a verificat numărul de pe care a fost expediat mesajul, dar acesta nu era înregistrat pe nimeni.

- Am primit astfel de mesaje la telefon, dar i-am trimis pe autorii acestora în direcția vasului rus. În orașul nostru se întâlnesc la fiece pas billboard-uri cu mesajul: „Ruski korabli, idi na*ui!”.

- Orașul e bombardat în fiecare zi? - Ieri, de exemplu, nu ne-au bombardat pe timp de zi. Noaptea însă proiectilele lor au distrus unele spații industriale. Un obuz a nimerit și într-un bloc de locuințe cu două etaje, unde doi oameni au fost uciși și patru au fost răniți. În zilele trecute, bombele au nimerit într-o aripă a spitalului de psihiatrie, unde nu erau pacienți. A fost făcut una cu pământul și un un hotel din centrul orașului, care era închis pe timp de război. Inițial, ne pregăteam să cazăm acolo jurnaliștii străini, dar am renunțat la această idee, pentru că în preajmă se află o clădire administrativă, care putea servi țintă pentru ocupanți, și le-am oferit jurnaliștilor alte spații locative. Dacă la început invadatorii bombardau periferiile orașului, în ultimul timp au început să lovească în centrul localității. Le este mai comod să ne atace din depărtare, după ce au eșuat într-o confruntare terestă, în care au ajuns la 30 de kilometri de Nikolaev, însă militarii noștri i-au îndepărtat până în regiunea Herson, pe care au ocupat-o fără lupte.

- Rușii aruncă aceste bombe la întâmplare sau aleg unele ținte? - Bombardează oriunde nimeresc, sub același unghi, din regiunea Herson. Ei folosesc rachetele de croazieră precise și bombele cu dispersie, care ejectează în aer alte bombe mici, care, la rândul lor, se împrăștie pe pământ la întâmplare. Principala misiune a acestor bombe este de a nimici forța vie, adică oamenii.

- Dle Senkevicvi, în ce măsură orașul Nikolaev este distrus de trupele ruse și câte persoane și-au pierdut viața în urma bombardamentelor? - Dacă Chișinăul se întinde pe 130 km pătrați, Nikolaev are o suprafață de 260 km pătrați, iar populația sa este de jumătate de milion de oameni. Avem în oraș 3300 de blocuri înalte, dintre care aproape 260 au fost parțial distruse. În rest sunt case private, dintre care 30 au fost totalmente distruse după ce au fost atinse de rachetele rusești. La ora actuală, și-au perdut viața 21 de persoane din rândul civililor, iar 70 sunt răniți.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)