„Primăvara Europeană a Poeților”

În Republica Moldova finanțarea oferită unui astfel de festival nu se apropie nici măcar de valoarea Premiului Național, cu toate acestea festivalul a ajuns la cea de a IX-a ediție, iar finanțarea, chiar dacă e mică, e esențială pentru organizarea celui mai mare eveniment literar de la noi din țară. Spun cel mai mare pentru că e singurul festival care are invitați din multe țări. La unele ediții au fost și douăsprezece țări invitate. Și mulțumim pe această cale tuturor organizațiilor din alte țări care ne susțin. Cu excepția anului trecut, invitații din România sunt aduși de Institutul Cultural Român la Chișinău, care are un aport considerabil, fiindcă a invitat, de-a lungul anilor, nume esențiale din poezia de peste Prut. Invitații din Belgia sunt sprijiniți de Flanders Literature, scriitorii din Azerbaidjan vin cu sprijinul Congresului Azerilor din Republica Moldova și al Ambasadei Azerbaidjanului la Chișinău.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Actualitate 27 Aprilie 2019, ora: 20:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...