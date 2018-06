Primele declarații ale lui Țuțu după ce primarul de Băcioi l-a acuzat de șantaj: „Nu prea am timp să citesc toate prostiile...”

După ce Vitalie Șalari, primarul de Băcioi ar fi declarat că are nevoie de ajutor pentru a-și proteja familia, pentru că ar este presat decătre un deputat și alți consilieri ai PDM, contactat de TV8, Constantin Țuțu neagă toate acuzațiile. Acesta susține că el nu l-a amenințat, iar ultima dată a încercat să vorbească cu el în legătură cu inaugurarea unui teren de joacă în comuna respectivă.

„Nu prea am timp să citesc toate prostiile pe care le face el, dar pot să vă spun un lucru cert, cu domnul Șalari ultima dată am vrut să vorbesc când am inaugurat terenul de joacă la Băcioi, unde el nu mi-a răspuns la telefon. În general nici nu prea am vorbit cu el, ceea ce spune el că i-am făcut oferte, că l-am amenințat niciodată nu a fost așa lucru. El deja de vreo trei, patru ani el încearcă cumva să lupte cu mine și tot timpul spune că-l ameninț … Eu îl sfătuiesc să meargă la poliției ori la procuratură ca să depună o plângere”, a declarat Constantin Țuțu pentru TV8.

Amintim că, vineri, 8 iunie, primarul de Băcioi, Vitalie Șalari a anunțat într-o conferință de presă că a făcut un demers către mai multe organisme internaționale cărora le-a cerut azil pentru sine și familia sa. Motivul invocat de acesta a fost că ar fi fost amenințat și presat de către deputatul PD Constantin Țuțu, dar și de mai mulți consilieri ai PDM.





Sursa: tv8.md