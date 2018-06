Primele declarații ale preotului Maxim Melinti după ce i s-a interzis să mai oficieze slujbe: ”Îmi pare rău...”

Preotul Maxim Melinti și-a cerut iertare „în fața Înalt Preasfințitului Vladimir și în fața întregii lumi pentru că a creat o tulburare în societate”, după ce săptămâna trecută Mitropolia l-a oprit de a mai oficia slujbe religioase, motivul fiind contribuția preotului la dezvoltarea mișcării LGBT din Republica Moldova.





Preotul Melinti menționează într-un mesaj că activitatea sa misionară, pastorală și filantropică se extinde dincolo de granițele administrative a satului Ghidighici.

„Eu vizitez regulat penitenciarele din țară, discut și mă rog împreună cu deținuții. Cu cei care au săvârșit acte penale.

Eu vizitez și mă rog cu HIV infectați, cu cei ce au tuberculoză, hepatite și cei care consumă droguri. Eu mă întâlnesc cu oamenii din diferite confesiuni și diferite religii, inclusiv cu ateiști și cu cei care urăsc Biserica. Mă întâlnesc și discut cu diverși tineri și oameni în etate”, menționează Melinti.





„Cu părere de rău nu a avut loc vreo judecată bisericească, echitabilă, transparentă, publică. Actul a fost semnat în absența mea, a lipsit transparența deciziilor, nu a avut loc judecată bisericească și prezentarea acuzațiilor clare ce canoane au fost încălcate. Din partea mea nu mi s-a permis să prezint explicații și argumente”, mai adaugă preotul.

Preotul din Ghidighici și-a cerut iertare, menționând că aceasta este pocăința publică pe care o aștepta Mitropolia Moldovei.

„Cer iertare în fața Înalt Preasfințitului Vladimir și în fața întregii lumi pentru că am creat o tulburare în societate și rog să-mi restabiliți dreptul de a sluji în continuare.

Mă pocăiesc? Da. Îmi pare rău că nu am iubit mai mult decât aș fi putut. Îmi pare rău că nu am avut mereu răbdare suficientă ca să ascult pe omul care necesita a fi ascultat”, a conchis preotul din Ghidighici, Maxim Melinti.

UNIMEDIA amintește că preotul Maxim Melinti, Parohul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Ghidighici a municipiului Chișinău, a fost oprit de a oficia cele sfinte. Un anunț în acest sens a fost făcut într-un comunicat de către Mitropolia Moldovei la data de 21 iunie curent.

Potrivit Mitropoliei, preotul a fost suspendat pentru „contribuția la dezvoltarea mișcării LGBT din Republica Moldova”

