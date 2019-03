Primele imagini cu meteorul care a explodat cu o energie de 10 ori mai mare decât bomba de la Hiroshima

Un satelit meteo japonez a înregistrat urma meteorului istoric care a explodat în atmosferă deasupra Mării Bering, în decembrie, exercitând de 10 ori mai multă energie decât bomba atomică lansată la Hiroshima.

Explozia care a avut loc deasupra unei părţi din Rusia a fost înregistrată, în 18 decembrie 2018, de o cameră de pe satelitul meteo Jimawari-8, potrivit Fox News.

Un nor de fum a fost înregistrat la ora 23:50 GMT (19 decembrie 2018, 01:50, ora României) în acelaşi timp în care senzori de monitorizare ai NASA au detectat meteorului.

A video showing the smoke trail from the #Meteor over the Bering Strait last December, produced using data from @JMA_kishou's #Himawari satellite.

The orange meteor trail in the middle, shadow above-left.

Hi-res copy: https://t.co/EXn8sFb556 pic.twitter.com/X54InkvMnl