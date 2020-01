Primii traducători basarabeni din Eminescu

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Mămăliga, alimentul tradințional banal pentru majoritatea, are numeroase beneficii asupra organismului, susțin specialiștii. Porumbul este bogat în acizi grați nesaturați, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine,foarte multe vitamine din grupa B, vitamine E, vitamina K, fier,...

Deputatul Blocului ACUM, fracțiunea PAS, Petru Frunze, vine cu un proiect de lege care are drept scop interzicerea activității microbuzelor/autobuzelor în transportul rutier care au un termen de exploatare mai mare de 30 ani.

Nu, imaginile nu sunt din Australia! Sunt din București, Capitala României. Zici că arborii sunt trecuți prin incendiile din Australia! Este revoltător cum distrugem vegetația, spațiile verzi ale orașului.Toți primarii, frați cu ADP-urile, transformă arborii in schelete....

Paralel cu medicina, s-a produs apropierea de literatură devenind tălmaci literar, oferind cititorului de limbă rusă scrieri de M. Eminescu (ziarul Bessarabskoe slovo a publicat poemul Luceafărul), C. Pavelescu, T. Arghezi. Din germană, a tradus lucrări de Heinrich Heine.

În limba franceză, o poetă basarabeană Olga Cruşevan Florescu a tradus, de asemenea, unele poezii, pe care le-a publicat în reviste literare”. Numele acestor traducători nu spun nimic cititorului contemporan şi de aceea am găsit de cuviinţă să deschid nişte paranteze biografice, care elucidează pasiunea traducătorilor pentru opera eminesciană.

Al şaselea traducător este domnul doctor B. Oxinoit, din Chişinău. Domnia sa are marele merit că a tradus aproape întregul volum de poezii, având drept criteriu ediţia Titu Maiorescu. Până în prezent, a tradus următoarele poezii: „Lacul”, „Înger şi Demon”, „Epigonii”, „Luceafărul”, „Strigoii”, „Somnoroase păsărele”, „Singurătate”, „Melancolie”, „Împărat şi proletar”, „Pe lângă plopii fără soţ”, „Departe sunt de tine”, „Odă”, „Mai am un singur dor”, „Crăiasa din poveşti”, „Cu mâne zilele-ţi adaogi…”, „De ce nu-mi vii”, „S-a dus amorul…”, „La steaua”, „Glossă” şi „Criticilor mei”. De vreo cincisprezece ani îl aprofundează pe Eminescu, învăţând, special, limba română, ca să-l citească în original, întrucât în altă traducere: germană, franceză sau engleză, poezia lui Eminescu pierde din farmecul ei suav. Domnia sa speră că va găsi la Paris un editor care să tipărească volumul complet al poeziilor, astfel ca lumea slavă de pretutindenea să cunoască opera celui mai mare poet pe care neamul românesc l-a dat, până în prezent, omenirii.

Al cincilea traducător este domnul Alexandru Zisman, din Chişinău. Domnia sa a tradus poeziile: a) „O, mamă…”, b) „Sunt ani la mijloc… ”, c) „Când însuşi glasul”, d) „Kamadeva”, e) „Din noaptea…”, f) „De-or trece anii…”, g) „Venere şi Madona”, h) „S-a stins viaţa… ” şi i) „Peste vârfuri”. Unele din aceste traduceri au fost tipărite, în anii din urmă, în ziarele „Bessarabskoe slovo” (Cuvântul Basarabiei) şi „Molva” (Zvonul).

„În Basarabia, unde mai există minoritari cari nu ştiu atât de perfect limba românească, Eminescu a fost tradus în ruseşte aproape complet. Primul traducător pe care l-am găsit este D-l Cheorghe Avachian, care a tradus, în anul 1920, poezia „Glossă”. Al doilea traducător este poetul Iorgu Tudor (El trebuie considerat primul, căci publicase deja Rumânskaia muza (Muza românească, tradu¬ceri din poezia română, 1916) - Iu. C.). Domnia sa a tipărit în revista „Poetul”, care a apărut la Chişinău, cunoscuta poezie „La steaua…” (Anul 1921, nr. 45, aprilie-mai, Chişinău).

Un studiu relevant a publicat în revista Viaţa Basarabiei (nr. 6-12, 1939) juristul şi publicistul R. Marent, intitulându-l Mihai Eminescu şi Basarabia, din care am spicuit un fragment:

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)