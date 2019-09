Primul atac raider: cum Voronin și Roșca au pus mâna pe „Euro TV” și „Antena C” cu ajutorul lui Vasile Năstase

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Un albaiulian a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat la 112 şi a anunţat că are nevoie de ajutor pentru că îl deranjează fosta soţie, fiul şi fosta soacră. Poliţiştii au considerat că apelul este fals, informează MEDIAFAX. Bărbatul din Alba Iulia a postat, joi, pe...

Ce înseamnă când visezi că e cutremur? Interpretarea viselor în care simţi un cutremur puternic de pământ are legătură cu schimbări majore în viaţa ta sau cu lucruri care se reaşează.

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o...

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii ani a Rusiei oficiale de a rescrie, reinterpreta şi manevra în scop politic până la...

Mihalache, a spus că în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului, CCA nu are dreptul să facă imixtiuni în politică editorială a radiodifuzorilor. Ceea ce se întâmplă la Euro TV reprezintă un conflict evident între administraţie şi angajaţi.

Pe de altă parte, Vasile Năstase a declarată că la Euro TV nu este vorba de cenzură, iar acţiunile sale ţin de politică editorială a postului, care până la venirea să „era unul politizat şi pe parcursul unei luni de zile nu am reuşit să-l depolitizez total”. De asemenea, potrivit lui Năstase, la Euro TV nu este nici un conflict. Tensiunea o crează doar unii angajaţi care nu doresc să lucreze, sau nu pot să-şi facă muncă cum trebuie, dar aceştia reprezintă 2-3%.

Dina Pripă redactor şef la redacţia actualităţi şi publicistică de la postul respectiv a prezentat mai multe exemple, în care în opinia ei, Năstase a aplicat cenzură. În acest sens, ea a vorbit despre un material despre masă rotundă a presei din R. Moldova, care nu a fost pus pe post, deoarece Năstase a spus că este politizat. De asemenea, de la evenimentul în care primarul interimar Vasile Ursu s-a întâlnit cu jurnaliştii, Năstase a exclus din material propunerea unor ziarişti de a părăsi sala în semn de protest faţă de ce se întâmplă la Antena C şi Euro TV. Din materialul referitor la acordarea premiilor de către ziarul „Timpul de dimineaţă”, a exclus din cadru imaginea unor lideri politic de opoziţie din motiv că reportajul este disproporţionat, etc.

Proprietarul Antena C a devenit Dumitru Liutikov. Postul de radio a fost vândut contra 1 mil. 50 de mii de lei (suma constituie circa jumătate din bugetul anual al instituţiei). Banii urmează a fi achitaţi în 15 zile din momentul semnării contractului. Volumul investiţiilor în acest post constituie 3 mil. lei, care urmează a fi alocaţi timp de 3 ani de la privatizare. Noii proprietari au obligaţia de a achita toate datoriile celor două instituţii

În sesizarea Comitetului de rezistenţă "Euro TV Chişinău", "Antena C", CCA este atenţionat că deja de o luna postul de radio Antena C nu mai emite şi toate eforturile de reluare a transmisiunilor au eşuat.

17 ianuarie 2007 La CCA au fost depuse două sesizări, din partea Ecaterinei Mitin–Stratan, realizatoarea emisiunii "În serviciul comunităţii" de la Euro TV Chişinău, şi a Comitetului de rezistenţă "Euro TV Chişinău", "Antena C".

Amintim că decizia de înstrăinare a "Euro TV" şi "Antena C" a fost adoptată de către Consiliul municipal pe dată de 30 noiembrie 2006. 37 de angajaţi ai celor două posturi au depus cerere de chemare în judecată a CMC, solicitând suspendarea de urgenţă a procedurii de vânzare a instituţiilor media şi anularea actelor normative premergătoare. Şedinţa de judecată va avea loc la 23 ianuarie, la Curtea de Apel.

Preşedintele Asociaţiei Presei Electronice APEL, Alexandru Dorogan, este de părere că decizia Consiliului municipal Chişinău de a reorganiza, prin înstrăinare, "Antena C" şi "Euro TV" e "netransparentă şi frauduloasă". "Este neglijat interesul publicului. Probabil au fost mai mulţi pretendenţi care ar fi vrut să participe la concurs, dar nu au făcut–o din solidaritate, pentru a susţine publicul acestor posturi. "Antena C" şi "Euro TV" au un public care nu poate fi ignorat", a mai adăugat Dorogan.

Chiar dacă a fost depusă o singură oferta de privatizare a postului de radio "Antena C" , legislaţia permite desfăşurarea concursului. Expertul economic al Institutului de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Veaceslav Ioniţă, afirmă că se profilează două alternative: negocieri directe sau reluarea concursului. Ioniţă califică concursul drept "un bâlci". "Toată afacerea asta e suspectă. Despre ce fel de autonomie locală putem vorbi dacă cedările se fac atât de uşor?" Ioniţă crede că "Antena C" şi "Euro TV" trebuie să rămână posturi municipale.

Directorul interimar al "Antena C", Veaceslav Sătnic, a reprezentat colectivul de muncă al postului de radio scos la licitaţie, chiar dacă angajaţii au contestat acest statut al sau, solicitând demisia lui şi numirea Ecaterinei Stratan în calitate de membru al comisiei de desfăşurare a concursului investiţional.

Vicedirectorul "Antena C", Ecaterina Stratan, s–a declarat îngrijorată de soarta de mai departe a postului de radio: "La noi, orice se poate întâmpla. Să dea Dumnezeu că acest Liutikov să fie într–adevăr o persoană fizică. Mă tem, însă, că stă altcineva în spatele lui".

Igor Boldureanu, în calitate de persoană fizică, şi Firma de Muzică şi Comerţ "Music Master" au fost înregistraţi în calitate de ofertanţi pentru cumpărarea postului municipal "Euro TV". Pentru "Antena C" a depus cerere doar Dumitru Liutikov.

15 ianuarie 2006S–au deschis plicurile sigilate şi s–a aflat cine pretinde să cumpere posturile municipale Antena C şi Euro TV. Asta în condiţiile în care vineri seară, 12 ianuarie, nu fusese înregistrată nicio cerere, luni, la 9:00, concursul investiţional fiind închis.

Comitetul de rezistenţă Antena C – Euro-TV consideră că prezenţa structurilor de forţă în sediul Antenei C este o încălcare flagrantă a regulamentelor interne, o intimidare de ordin psihologic, o presiune asupra politicii editoriale ceea ce pune în pericol circulaţia liberă a informaţiei şi exprimarea necenzurată a ideilor şi opiniilor, se mai spune la finele declaraţiei.

Doi poliţişti se află permanent la nivelul doi al sediului, iar alţi doi – la nivelul întâi. Mai mult, doi poliţişti s-au aflat neautorizat chiar în studioul de emisie de unde are loc difuzarea programelor, intimidând prin prezenţa lor intervenţiile în direct ale prezentatorului. Reprezentanţii organelor de interne, care s-au declarat că sunt din poliţia criminală spun că au primit ordine să nu părăsească Antena C pentru a preveni încălcări ale ordinii publice.

Sediul radio Antena C a fost ocupat forţat, în seară zilei de vineri, 15 decembrie, de noua conducere executivă numită de către autorităţile locale după destituirea de către Consiliul municipal a directorului Vasile State, se spune într-o declaraţie a Comitetului de rezistenţă a Antenei C şi Euro TV, citată de Info-Prim Neo.

