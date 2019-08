Primul atentat TERORIST din istoria României a fost înfăptuit în 1920, de trei evrei comuniști: BOMBA a explodat în Parlamentul țării

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Fostul administrator al Companiei „Pro-Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial până în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală.

Așa cum s-a anunțat în cadrul Consiliului Național Politic, odată cu expirarea de jure, conform statutului, a mandatului de președinte al PPEM pe 26 iulie, am decis să mă retrag și de facto din conducerea partidului pe care am avut onoarea să îl conduc.

Importurile de gaze au crescut în prima jumătate de an cu 57%, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Historia.ro: Cum s-au petrecut evenimentele… Explozia a avut loc la ora 14.30, înainte de reînceperea şedinţei de plen. Materialul explozibil a fost aşezat cu o seară înainte sub scaunul prezidenţial, lângă fotoliul regal şi cel al principelui moştenitor. Acesta era un obuz de provenienţă nemţească, obuz care fusese modificat şi căruia i se adăugase un ceas. Se pare că doar o treime din cantitatea pusă de atentator a explodat. Aceasta a fost suficientă însă ca toate geamurile Senatului să se facă ţăndări.

StelianTanase.ro: Făptasul era Max Goldstein, născut la Birlad, avea 23 de ani. I se zicea Ciungul sau “omul cu cârlig” pentru că mîna dreaptă îi fusese amputată în urma unei explozii pe cînd se afla în Rusia la o școala de terorism. Fusese deja condamnat în România la zece ani de închisoare pentru crime împotriva statului în 1920. In 1917/8 a dezertat la Odesa și s-a amestecat printre bolșevici, și românii extremiști, fiind o vreme garda de corp a lui Cristian Racovski. Întors în țară a fost prins, judecat, dar a reușit să evadeze din închisoare în condiții spectaculoase și să ajungă clandestin în Rusia. S-a întors îndoctrinat ca agent, stipendiat de la Moscova de Ceka, instruit să comită atentate. Era o mașinărie umană perfect antrenată să ucidă. Este deja un terorist profesionist. După atentatul de la Senat a fugit la Iași și Chișinău, apoi în Rusia.

