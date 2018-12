Primul brad artificial în Piața Marii Adunări Naționale

Primăria Chișinău a achitat doar pentru trei din 20 de metri ai Pomului de Crăciun, restul reprezentând donația unui agent economic

După ce, în ultimii ani, s-au declanșat tot felul de scandaluri în jurul Pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), în 2018 avem parte de un brad perfect, dar artificial. Spiritele s-au calmat și pe nimeni nu mai interesează datorită cui și în ce fel a apărut acest brad în centrul Capitalei.

Amenajarea unui brad artificial la sărbătorile de iarnă a devenit o provocare pentru Chișinău, deși în alte țări ale lumii acest lucru este deja firesc. Se pare că, obosite de peripețiile brazilor naturali din anii precedenți, autoritățile au decis să nu mai riște, mai ales în preajma alegerilor parlamentare din februarie 2019.

Pomul de Crăciun, instalat în prezent în PMAN, este înalt de vreo 20 de metri, are o carcasă de fier și un diametru de 8 metri, fiind decorat cu globuri argintii și roșii și mii de luminițe. Valoarea bradului este de circa 100 mii de lei. În cadrul unei conferințe de presă, Ruslan Codreanu, primarul interimar al Chișinăului, a declarat că autoritățile municipale au asigurat costul a doar trei metri din prețul total. Ceilalți 17 metri au reprezentat o donație din partea firmei „Eco Casa”. Mai mult, din bugetul municipal au fost alocate 200 de mii de lei întreprinderii „Spații Verzi” pentru decorarea bradului și alte 170 de mii de lei - întreprinderea „Lumtech” pentru iluminatul de sărbătoare. În același timp, Codreanu a adăugat că, în toate sectoarele Chișinăului, vor fi amenajate spații speciale pentru sărbătorile de iarnă.



La crearea Pomului s-a lucrat aproape o lună

În alți ani, brazii erau „caraghioși”

„Mai bine artificial și frumos, decât natural și urât”

Firma „Eco Casa” SRL a fost fondată la 21 februarie 2012. Are adresa juridică pe strada Uzinelor 90, din Chișinău. Are două genuri de activitate licențiate și anume activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții și restaurări, precum și construcția clădirilor, construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-inginerești, consolidare și restaurare. Printre genurile de activitate nelicențiate se numără: consultare în afaceri și management, activități legate de băncile de date și alte servicii individuale, servicii prestate întreprinderilor, activități recreative și altele.Potrivit lui Denis Tolmaci, fondatorul și directorul „Eco Casa”, această firmă a lucrat aproape o lună la crearea Pomului de Crăciun. El spune că unul dintre avantajele unui Pom de Crăciun artificial este că acesta are o formă conică perfectă și vizual arată mai bine decât un brad natural. Tolmaci oferă municipalității o garanție de doi ani, dar spune că bradul va putea fi folosit circa cinci ani.Solicitat de TIMPUL, Denis Găleanu, agent în secția vânzări a aceleiași firme a declarat: „În fiecare an, se puneau brazi în centrul orașului care mai de care, însă tentativa de a avea un brad frumos eșua de fiecare dată. Brazii erau caraghioși. Suntem la al doilea an în care firma noastră produce brazi artificiali și anul acesta am hotărât să facem un gest frumos pentru toți chișinăuienii”.Pentru că polemicile în jurul Pomului de Crăciun din centrul Capitalei sunt la ordinea zilei, și în acest an au apărut totuși unele nemulțumiri cu privire la calitatea bradului. De exemplu, liderul PL, ex-primarul Dorin Chirtoacă, s-a dat cu părerea în cadrul unei emisiuni televizate: „Ani la rând am cumpărat brazi pentru Piața Marii Adunări Naționale de zece mii de lei per brad, și îl luam de la oamenii gospodari, care nu mai puteau să-l țină în propria ogradă. Da, nu erau din cei mai perfecți, pe unde mai strâmbi sau mai pufoși, dar nu asta conta. Conta atmosfera. Ideea de a cheltui jumătate de milion de lei și de a-l pune singur cuc în centrul orașului nu mi se pare atât de bine. Dar... cum este regimul artificial, așa este și bradul”, a menționat fostul edil al Capitalei.Pentru a afla opiniile oamenilor despre această schimbare, am mers în după amiaza duminicii trecute în Piața din fața Guvernului. Era timp însorit, perfect pentru o promenadă cu familia. Câteva perechi se plimbau liniștite prin preajmă, alții se fotografiau pe fundalul Pomului, iar Moș Crăciun împărțea bomboane celor mici, în schimbul unor poezioare.

Unii trecători erau plăcut surprinși de Pom, dându-se cu părerea că un brad artificial este mai util pentru oraș, deoarece poate fi folosit mai mulți ani la rând. „Sunt naturalist, ca persoană, ne-a spus Sergiu, un tânăr de 30 de ani. Optez pentru tot ce este natural, însă pentru bradul de sărbători cred că este mult mai practic să fie artificial. Asta permite economisire de bani, deoarece se poate folosi mai mulți ani la rând”. Și Larisa, o doamnă în vârstă, consideră că e un pom frumos. „În anii precedenți, ba era cu crengi rare, ba era strâmb... Acesta în schimb are o formă concretă și e plăcut să îl privești. Și copiilor le place”, a adăugat ea. Iar Natalia, în vârstă de 51 de ani, afirmă: „Îmi place mult bradul. Mai bine să fie artificial și frumos, decât natural și urât.”



„Bradul natural emană miros de sărbătoare”

Alții însă nu au ezitat să-și arate nemulțumirea, considerând că un brad natural redă mult mai bine atmosfera sărbătorilor de iarnă. „La vârsta mea, prefer un brad natural, însăși mirosul îmi creează dispoziție. Acesta tot e frumos, dar forma conică strică imaginea bradului adevărat”, a menționat Ion, un bărbat în vârstă de 76 de ani. Vasile, un tânăr de 22 de ani, este de aceeași părere: „Nu mă surprinde ceea ce văd, dar prefer bradul natural. Poate că nu este perfect, însă emană miros de sărbătoare.”

Mai mulți trecători ne-au mărturisit că pomul arată mai bine decât în anii precedenți, dar nu redă forma bradului natural. Diana, o femeie foarte grăbită, ne-a răspuns scurt: „În pragul alegerilor, ne putem aștepta la orice...”.

Menționăm că, în anul 2013, Pomul de Crăciun din centrul Chișinăului, înalt de 20 de metri, a fost cumpărat din satul Coșernița, raionul Criuleni, cu 30 de mii de lei. Pentru împodobire au fost folosite 800 de globuri și zeci de metri de luminițe. În 2014, bradul a fost tăiat din curtea unui agent economic din sectorul Poșta Veche al Capitalei, care l-a dăruit Primăriei. Acel brad a fost împodobit cu 1200 de globuri și luminițe, și peste 2 km de ghirlandă. În anul 2015, din cauza corturilor instalate în semn de protest în PMAN, de către Platforma Civică „Demnitate și Adevăr”, autoritățile locale nu au avut loc pentru Pomul de Crăciun și au fost nevoite să-l instaleze lângă Arcul de Triumf. Bradul avea o înălțime de 13 metri și, pentru decorarea lui, au fost necesare o mie de globuri și doi kilometri de ghirlandă. Bradul din 2016 a avut înălțimea de 17 metri și a costat 15 mii de lei.

A fost donat Primăriei de către Ion Iosip, un om de afaceri din satul Văsieni, raionul Ialoveni. Iar în anul 2017, a fost cumpărat un brad din Ucraina, la prețul de 15 mii de lei, care a ajuns în Chișinău pe jumătate distrus. Atunci primarul interimar Silvia Radu a declarat că ar fi achiziționat din bani proprii un alt pom, instalat în PMAN. Acesta a fost tăiat din curtea unei grădinițe din Chișinău și avea înălțimea de 19 metri.

Diana Cazac, stagiară