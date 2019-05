Primul credit sindicalizat transfrontalier România – Moldova: 21 mil. euro pentru un mall în Chișinău

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Tornadele - pe care pana acum le vedeam mai mult prin filmele americane - sunt semnalate din ce in ce mai des si in Romania. Iar furtunile pe care le-am vazut zilele trecute ar putea fi abia inceputul unor modificari ale vremii pe care nici macar nu le-am banuit.

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România, cu peste 16% cotă de piață. Activitatea sa este axată pe trei direcții de business – Retail, IMM şi Corporate. BT are peste 3 milioane de clienți, 8.000 de angajați şi peste 500 de sedii în 180 de localități. Ca bancă a oamenilor întreprinzători, misiunea Băncii Transilvania este susținerea mediului de afaceri din România, oriunde şi oricând. BT este singurul brand bancar românesc din clasamentul „Brand Finance Banking 500” pentru 2019 şi cel mai valoros brand bancar românesc din clasamentele „Brand Finance-2018” şi „Brand Finance-2017”. Victoriabank este a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova. Are peste 620.000 de clienți, 100 de sedii şi 1.300 de angajați. Este prima instituție bancară comercială din Moldova, fiind înființată în anul 1989. În calitate de acționari şi parteneri strategici ai Victoriabank, Banca Transilvania şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare și-au propus să contribuie la continuarea dezvoltării Victoriabank şi la consolidarea mediului bancar din Republica Moldova.

La rândul său, Summa Turizm Yatirimciligi reprezintă o companie internațională de investiții şi construcții, clasată pe locul 195 în ENR Top 225 Contractori Internaționali prezentă în 14 țări, inclusiv în Republica Moldova, printre proiectele investiționale numărându-se: Radisson Blu Leogrand Hotel & Convention Center, Spitalul Internațional Medpark, Complexele Rezidențiale Crown Plaza și Crown Plaza Park, MallDova Shopping Center, construcția Arenei Chișinău etc.

Compania imobiliară Anchor Grup, partea Grupul FIBA Holding, este unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România, printre proiectele sale numărându-se Bucureşti Mall, Plaza România, Anchor Plaza, Plaza România Offices, Movieplex, Incity Residences etc.

„Apartenența Victoriabank la un grup financiar puternic cum este Banca Transilvania a permis structurarea acestei finanțări sindicalizate în Republica Moldova. Adaptarea standardelor <The Loan Market Association> la specificul legislatiei româneşti a fost un proiect început acum 4 ani cu echipa BT şi iată că acesta a fost lansat acum şi în Republica Moldova. Noul produs de finanțare va permite accesul companiilor din Republica Moldova la finanțări mai mari de 15 milioane euro, care în formatul standard nu ar putea fi susținute doar de o singură bancă locală”, a declarat Bogdan Pleşuvescu (FOTO), preşedintele Victoriabank.

Prin refinanțarea împrumuturilor Lemi Invest S.A., care deține centrul comercial Shopping MallDova, cele două bănci finanțează indirect construirea primei clădiri de birouri clasa A+ din Chişinău şi a unui hotel de 4 stele, Courtyard by Marriott, dezvoltate de una dintre companiile din grupul Lemi Invest S.A.

Shopping MallDova are 75.000 m² și găzduiește circa 100 magazine ale unor branduri internaționale, zeci de restaurante și zone de agrement, cinema etc.

