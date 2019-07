Primul maraton al automobilelor electrice ia start pe 3 iulie

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Proiectul Oraşe Verzi Durabile, cu o durată de cinci ani: 2018-2022, are un buget total de 2,72 mln. USD, dintre care 2,64 mln USD sunt acordaţi de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi 80.000 USD – de PNUD Moldova.

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate peste 200 de automobile pur electrice şi 20 staţii de încărcare, majoritatea în Chişinău. Până la finele acestui an, 20 noi stații de încărcare vor fi instalate pe teritoriul R. Moldova de către Proiectul „Oraşe Verzi Durabile". Investiția este realizată în cadrul unui acord de parteneriat dintre Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare și Ministerul Economiei și Infrastructurii.

