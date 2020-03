Primul mesaj al trupei 7 Klase după moartea cumplită a lui Cătălin Caragea: „Suntem o familie unită care omagiem și iubim tot ce a făcut frumos”

View this post on Instagram

Dragii noștri, noi echipa 7 Klase, Victor, Vlad, Igor, Valentin, împreună cu casa noastră de producție din București HaHaHa Production, împreună cu Iurie și cu cei mai apropiați și mai iubiți oameni din viața lui Cătălin Caragea : Mama Aurelia, Tata Ion și surioara Mădălina vă informăm că acum suntem o familie unită care omagiem, iubim și vom continua să promovăm tot ce a facut frumos Cătălin Caragea! Emoțiile sunt mari, dau slăbiciuni si motiv de dezinformare. Noi, toți cei menționați mai sus, vorbim între noi, credeți-ne, ne cunoaștem și avem puterea necesară să mergem mai departe cu familia lui Cătălin, în memoria prietenului, colegului, copilului și Artistului Cătălin Caragea. Dumnezeu să-l ierte. Acesta este mesajul nostru comun. Cătăline ne va fi un dor nebun de tine #mulțumim #Cătălin❤️ #7Klase