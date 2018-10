Primul semn care îţi arată că ai ficatul gras: Multă lume nu ştie şi face o mare greşeală

Ficatul gras sau steatoza hepatica este o afectiune reversibila, caracterizata prin acumularea trigliceridelor in celulele hepatice in timpul procesului numit steatoza - retinerea anormala a lipidelor in interiorul celulelor.





Aceasta afectiune se poate manifesta temporar sau pe termen lung, nu este dureroasa si poate fi asimptomatica o lunga perioada de timp.

Cu toate ca prezinta nenumarate cauze, ficatul gras apare cu preponderenta in randul pacientilor care sufera de alcoolism si obezitate. Totodata, aceasta afectiune este asociata si cu afectiunile care influenteaza metabolizarea grasimilor.





Ficatul este organul central care produce, transporta, modifica si stocheaza grasimile din organism. Nenumarate afectiuni pot perturba acest proces, conducand la depozitarea excesiva a grasimilor in ficat.

Trigliceridele sunt grasimi stocate de catre organism, folosite pentru producerea de energie si pentru formarea de celule noi. Descompunerea grasimilor in ficat poate fi perturbata de: alcoolism, malnutritie, sarcina sau otravire.

Acumularea grasimilor in interiorul ficatului poate conduce la inflamarea progresiva a ficatului (de exemplu, hepatitele) care se numeste steatohepatita.

Luand in considerare consumul de alcool, ficatul gras poate fi clasificat in:

• steatoza hepatica alcoolica si steatoza hepatica non-alcoolica;

• forme mai severe precum, steatohepatita alcoolica si steatohepatita non-alcoolica.

In cazurile severe de steatoza hepatica, ficatul poate creste de 3 ori peste dimensiunea normala, iar in aceasta situatie afectiunea este simptomatica.

Simptome pentru ficatul gras

In stadii incipiente, boala ficatului gras nu prezinta semne sau simptome. Chiar daca simptomele exista, acestea se manifesta vag si non-specific, precum: oboseala, durere abdominala sau febra.

In fazele avansate, steatoza hepatica se manifesta prin:

- hemoragie gastro-intestinala;

- oboseala si slabiciune;

- acumularea de lichid in cavitatea abdominala;

- prurit la nivelul mainilor si picioarelor, si in cele din urma pe intreg corpul;

- lipsa poftei de mancare;

- insuficienta hepatica;

- lipsa apetitului sexual;

- tulburari mentale;

- stari de greata;

- picioare umflate si retinerea apei la nivelul picioarelor;

- pierdere in greutate;

- icter.

Daca apare in timpul sarcinii, boala ficatului gras se manifesta prin: stari de greata, varsaturi, lipsa poftei de mancare, dureri abdominale.

Fiscat gras - dieta alimentara

- reduceti consumului de carbohidrati din zahar, paine, paste fainoase si produse de patiserie, prajituri, biscuiti si alte deserturi;

- cresterea cantitatii de fructe si legume proaspete consumate;

- evitati produsele alimentare bogate in grasimi si produsele alimentare procesate;

- limitati consumul de produse lactate, precum lapte, branza topita, smantana, unt si optati pentru alternativa organica: iaurt degresat, branza tofu, ricotta, parmezan;

- evitati toate tipurile de margarina;

- evitati consumul bauturilor energizante si carbogazoase;

- consumati 2 l de apa, zilnic;

- evitati indulcitorii artificiali;

- consumati in special carne de pui si de curcan.