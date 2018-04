Principiile baptiștilor: Fără atingeri, fără sărutări și fără sex până la nuntă

Recent, în comuna Drăsliceni, s-a iscat un scandal între reprezentanții Bisericii Ortodoxe și ai celei Baptiste. Anul trecut, cei din urmă au cumpărat un lot de teren pentru ca să-și construiască o casă de rugăciuni. Întâmplător sau nu, dar acesta se află chiar lângă gardul Bisericii Ortodoxe.

Într-o postare pe Facebook, preotul din localitate a îndemnat toți creștinii ortodocși să împiedice „începutul activității sectare în sat”. „Să ieșim cu toții după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cu pace să-i determinam să plece cu dragoste dintre noi, în caz contrar vom aplica măsura ortodoxă de constrângere”, a menționat părintele. În urma acestui caz am decis să aflu cine sunt de fapt baptiștii și care sunt principiile lor de viață.

În R. Moldova, cel mai mare număr de creştini întruneşte Biserica Ortodoxă, iar după ea vine Biserica Baptistă. După numărul membrilor din întreaga lume, baptiștii sunt cea mai largă denominație creștină în comparație cu celelalte culte protestante.





În literatura de specialitate, se spune că termenul „baptist” este un cuvânt grecesc, care înseamnă botezat. Reprezentanții acestei religii nu recunosc botezul copiilor mici, ci cred doar în botezul oamenilor maturi - al celor care pot judeca limpede şi sunt conştienţi de acţiunile lor. La ortodocşi, însă, cel mai des părinții sunt cei care decid religia bebeluşului.



Relații intime, doar în cadrul familiei

Tatiana Bârsa este studentă în anul III la USM, specialitatea Traducere și Interpretare, iar în prezent își desfășoară stagiul de practică la Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău. Tânăra face parte din comunitatea creștin evanghelică (baptistă) și frecventează biserica ,,Iisus Salvatorul” din Capitală. Am întrebat-o cum decurge relația dintre un băiat și o fată - ambii fiind baptiști. „Această perioadă de cunoaștere trebuie să fie cea mai frumoasă, plină de sentimente, emoții, vise și multe alte momente sensibile specifice îndrăgostiților. Relația trebuie să fie una responsabilă. Tinerii stabilesc un anumit timp de rugăciune și cercetare, în care cer călăuzirea lui Dumnezeu cu privire la partener. Am vrea cât mai multă maturitate și claritate în privința unui subiect atât de important precum dragostea”, mărturisește tânăra.

Potrivit Tatianei, în relație, doi tineri baptiști acționează în baza Bibliei, potrivit căreia, Dumnezeu a creat familia și a permis relația intimă dintre parteneri doar în cadrul căsniciei. „Prin urmare, orice act sexual în afara căsătoriei este păcat, iar atingerile și săruturile până la căsătorie nu fac nimic altceva decât să trezească dorința sexuală - momente pe care am vrea să le păstrăm, cu integritate, doar pentru viitorul partener și doar în cadrul căsniciei. Relațiile intime în familie aduc binecuvântare, iar cele din afară, aduc durere și nesiguranță”, povestește cu încredere studenta.

Confesiunea baptistă nu este asemenea cultului musulman, unde pentru trădarea religiei ești alungat de-acasă. Adepții acestui cult religios susțin că este aproape imposibil să se îndrăgostească de cineva care nu are aceeași gândire și aceleași principii ca ale lor.

Cei care înșală sau divorțează sunt excluși din biserică

Baptiștii sunt de părere că „te îndrăgostești nu de înfățișare, vorbe sau fapte, ci de felul în care persoana gândește și trăiește”. Prin urmare, în majoritatea cazurilor, reprezentanții acestei confesiuni își unesc destinele între ei.

Căsătoria religioasă la baptiști este un moment foarte important. Acest ritual are loc la biserică și este efectuat de către pastor. De obicei pastorul, care va cununa perechea, are mai multe întâlniri cu tinerii înainte de eveniment.

Serghei Zastavnețchi, un alt membru al comunității baptiste, susține că aceste întrevederi sunt necesare pentru a întări cuplul și pentru a verifica dacă decizia de a se căsători nu este una grabnică. Totodată pastorul observă dacă cei doi sunt pregătiți pentru căsnicie. „Se discută mai multe întrebări referitor la relațiile în familie, obligațiunile și drepturile soților, întrebări intime – despre tot ce i-ar putea ajuta să scape de probleme sau neînțelegeri în viața comună. Cununia este o sărbătoare pentru biserica pe care o frecventează acești tineri. Toți se roagă pentru familia ce urmează să se creeze și o binecuvântează prin cântări și rugăciuni”, a comunicat Serghei, care s-a căsătorit recent.

De altfel, odată ce au format o familie, soțul sau soția care a întreținut relații intime extraconjugale este mustrat sau chiar exclus din biserică. Totodată, pastorul are întâlniri cu ei și discută cauza care a dus la înșelare, or, din acest motiv, se poate ajunge și la destrămarea căsniciei. „Divorțul nu este îngăduit, este ceea ce urăște Domnul și poate avea loc doar în rezultatul infidelității unuia din soți. Din păcate, familiile se despart și în biserici baptiste, însă pentru acei oameni sunt luate măsuri categorice. Dacă totuși a avut loc divorțul, persoana dată nu mai are voie să se căsătorească cu altcineva și poate doar să se împace cu fostul partener”, a mai menționat Serghei Zastavnețchi.



Consumul de alcool și fumatul sunt păcate

Pe lângă preacurvie și divorț, baptiștii condamnă atât fumatul, cât și beția. Deși, pe paginile Bibliei, nu se găsește în mod expres interdicția pentru fumat sau consum de alcool (din contra, se menționează că însuși Iisus a consumat vin), în general, cultul baptist din Moldova le interzice pe ambele. În cazul consumului de alcool, Biblia în mod clar condamnă bețiile (Efeseni 5:18 - „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh”).

Eugen Ghilețchi, un alt reprezentant al comunității baptiste, spune că, de regulă, este complicat să determini unde se termină trezia și începe beția și, de aceea, Biserica Baptistă interzice consumul în general, astfel evitând consecințele nedorite.

În cazul fumatului, textul biblic folosit de Biserică pentru a justifica interdicția este: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”. „Acest verset condamnă oricare viciu care distruge sau expune unui risc serios corpurile noastre: fie aceasta fumatul, drogurile, bețiile etc. Oricare lucru care te face dependent de orice în afară de credința în Iisus, trebuie evitat! Mâncarea nesănătoasă poate crea dependență cuiva, iar consumul de alcool sau fumatul – altcuiva. Toate trebuie evitate în mod egal”, a punctat Eugen Ghilețchi.

Pe lângă aceste principii, baptiștii au și alte aspecte care diferă de cele prezente la ortodocși: botezul, slujbele sau chiar înmormântările.

Vorbind despre cazul din comuna Drăsliceni, pe care l-am prezentat la începutul articolului, Consiliul local urmează să decidă unde va fi construită casa de rugăciuni a baptiștilor - pe acel lot de teren sau într-un loc mai îndepărtat de Biserica Ortodoxă.

Potrivit legii, Uniunea Baptiștilor din țara noastră poate avea în proprietate case de locuit pentru slujitori, case de rugăciuni, şcoli, biblioteci, spitale, case de copii şi altă avere necesară pentru desfăşurarea activităţii sale.



În prezent, în R. Moldova, aproape 1% din populație îl constituie reprezentanții comunității baptiste. Potrivit „Baptist World Alliance”, în lume sunt peste 100 de milioane de baptiști, majoritatea în America de Nord.