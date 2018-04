Principiile mormonilor: Botează morții, donează 10% din venitul lunar și nu consumă ceai sau cafea

Recent, la câteva posturi de televiziune din R. Moldova, a fost prezentat un film intitulat „Faceți cunoștință cu mormonii”.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe din țara noastră s-au arătat nemulțumiți că aceste posturi TV fac propagandă religioasă și acuză că „strălucirea arginților fără număr a luat vederea deținătorilor de trusturi” sau că, astfel, a început „mormonizarea” populației. Ținând cont că, în ultima perioadă, membrii acestui cult religios sunt tot mai prezenți în spațiul mediatic, am decis să aflăm cine sunt ei și pe ce principii se bazează credința lor.

Biserica Mormonă are de fapt denumirea oficială de Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. În R. Moldova, acest cult religios a fost înregistrat oficial la Ministerul Justiției în anul 2006. Neoficial, însă, este prezent aici din anul 1992, când și-a început activitatea umanitară. În prezent, în țara noastră sunt 355 de mormoni – anume așa sunt porecliți membrii bisericii respective. Mormon este un profet central din Cartea lui Mormon, un text religios scris de Joseph Smith, jr., în anul 1830, care este și lucrarea de căpătâi a tuturor adepților.







Clădirea unde se întrunesc mormonii din Chișinău

La ora actuală, în lume, sunt peste 15 milioane de mormoni, dintre care mai mult de jumătate locuiesc în afara Statelor Unite. Principala cauză a extinderii explozive a acestei religii este angajamentul bisericii într-o misiune de atragere a membrilor noi, prin intermediul misionarilor. Fiecare tânăr mormon trebuie să facă doi ani sau un an și jumătate de misionariat în ţări străine. În prezent, sunt peste 50 de mii de misionari mormoni care îşi servesc biserica în diferite colțuri ale lumii.



Misionari americani în R. Moldova

Mai bine de jumătate de an, Harison Brownell și Elder Seaich își desfășoară misionariatul în R. Moldova. Ambii sunt din Statele Unite ale Americii, au câte 19 ani și reprezintă acest cult religios. Pe ei i-am întâlnit într-o casă de întruniri, care se află pe strada Vasile Alecsandri din Chișinău – vizavi de o Biserică Ortodoxă. Oaspeții de peste ocean erau îmbrăcați în stil clasic, care prevede neapărat cămașă albă, asortată cu o cravată și vorbeau fluent limba română. „Este un dres cod doar pentru misionari, membrii simpli se pot îmbrăca așa cum doresc. Noi singuri am ales calea respectivă. Ne bucurăm că am fost trimiși aici. Moldova este o țară frumoasă, iar oamenii sunt foarte deschiși”, comunică gesticulând Harison.



Harison și Elder, misionari americani care sunt în R. Moldova 6 luni

Pentru misionari este important să cunoască limba țării în care pleacă pentru ca să poată vorbi cu oamenii pe stradă. Totodată, ca să-și promoveze religia lor și să atragă noi membri, mormonii din R. Moldova oferă cursuri gratuite de limbă engleză și cursuri de inițiere în calculator. „Pentru a beneficia de aceste servicii nu este obligatoriu să fii membru al bisericii. Noi predăm engleza clasică și nu vorbim la ore despre convingeri religioase”, mă asigură Elder Seaich.

Cei doi tineri au împărtășit și câteva principii de bază pe care le respectă.



Sunt botezați atât cei vii, cât și cei morți

La fel ca și în alte religii, în cadrul Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, se efectuează botezul adepților. În comparație cu religia creștin-ortodoxă, unde copiii sunt botezați de mici, la mormoni acest ritual poate fi realizat doar după ce persoana împlinește 8 ani. „La această vârstă, el înțelege deja ce se întâmplă și poate face o alegere”, povestește unul dintre cei doi misionari americani.



În incinta clădirii mormonilor din capitală

În literatura de specialitate, aflăm că doctrina și practica mormonă prevede botezul și pentru cei morți. Potrivit credinței lor această „binecuvântare” post-mortem are darul să mântuiască pe cei care n-au fost botezați cât timp au fost în viață, sau au fost botezați „fără o autoritate recunoscută”. „Pentru a beneficia de acest ritual, cineva dintre cei vii trebuie să se boteze în locul decedatului. De obicei este o rudă, care se botează în numele persoanei trecute în lumea celor drepți”, comunică Harison Brownell.

Ca să fie prevenit botezul unui mort de mai multe ori, templele mormone păstrează o evidență a tuturor decedaților care au fost botezați astfel.



Nu fumează, nu consumă alcool, droguri, ceai și cafea

O lege a mormonilor, denumită „Cuvântul de Înțelepciune” spune că: „Trupul nostru este un dar preţios de la Dumnezeu, iar trupul și mintea trebuie să fie sănătoase și puternice. Domnul a spus că nu trebuie să consumăm tutun, alcool, cafea şi ceai sau droguri”.

Unul dintre conducătorii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din R. Moldova este Serghei Covali. Bărbatul s-a convertit la cultul respectiv, acum 12 ani, încă pe când era student în anul I la facultate. El susține că, la început, părinții, rudele și prietenii au fost un pic reticenți, dar ulterior s-au adaptat situației.

„Cred că majoritatea oamenilor de la noi, dar și din restul țărilor postsovietice, sunt deranjați de „alte biserici” pentru că nu le cunosc. Cât privește fumatul, consumul de alcool, droguri, ceai sau cafea, la noi există o regulă care le interzice pentru că dăunează sănătății. Nu vorbesc în numele tuturor membrilor, dar încercăm să respectăm această poruncă”, mărturisește Serghei, care este căsătorit cu o femeie ce împărtășește aceleași convingeri religioase și educă împreună trei copii.

Bărbatul susține că toți slujitorii Bisericii Mormone activează pe bază de voluntariat.



Membrii donează a zecea parte din salariu

Datele arată că, la nivel mondial, averea acestui cult religios este estimată la peste 30 miliarde de dolari. Principala sursă a bunăstării bisericii mormone este zeciuiala: membrii trebuie să doneze a zecea parte din venitul lor lunar către biserică, pentru a-şi câştiga dreptul să se roage în templu.

Potrivit lui Serghei Covali toți reprezentanții cultului au un alt serviciu de bază și lunar fac donații. El, spre exemplu, este jurist. „Tot ce vedeți împrejur: clădirile, munca misionară sau templele sunt finanțate din sursele noastre. Biserica nu ia bani din altă parte. În fiecare lună, când primesc salariul, iau a zecea parte, o pun într-un plic special pentru donații și îl dau persoanei care prezidează o casă de întruniri. Acest lucru îl fac doar cei care doresc. Dacă cineva nu donează, el va rămâne în continuare membru al bisericii. Acest aspect nu influențează statutul său”, comunică acesta.



„Noi nu suntem de pe altă planetă”

Reprezentanții Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă susțin că au început să apară mai mult în spațiul mediatic din R. Moldova pentru ca să-i cunoască mai bine oamenii. „De când și-a început activitatea aici, Biserica noastră a oferit ajutoare umanitare care au depășit 10 milioane de dolari, dar nimeni nu știe acest lucru. Noi nu suntem de pe altă planetă. Membrii bisericii sunt oameni simpli care au joburi obișnuite”, conchide Covali.

Adepții Bisericii Mormone din R. Moldova spun că nu se simt mai discriminați decât alte minorități religioase. Ei, însă, admit că procedura de înregistrare a cultului a durat mai mult decât ar fi trebuit. Pe lângă asta, mormonii spun că, recent, nu li s-a permis să plaseze coperta Cărții lui Mormon pe panourile publicitare din Capitală. Motivul invocat de autorități este faptul că acest lucru „critică o altă religie”.

În țara noastră, avem trei clădiri unde se întrunesc mormonii. Acestea se află în Chișinău, Bălți și Orhei.

Membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă poartă lenjerie intimă specială numită „haină-templu”. Aceasta le reamintește de „legământul lor cu templul mormon” și este croită în aşa fel, încât să-i „protejeze de tentaţie şi rău”.



Lenjeria intimă a mormonilor