Prinși în flagrant! Un nou fake news promovat de trustul Platon-Topa

Guvernul Marii Britanii a aprobat, miercuri, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunțat premierul Theresa May.

Postul de televiziune TV8, afiliat PAS și PPDA promovat falsul grosolan, publicat de presa de la Moscova, potrivit căruia cetățenii moldoveni, aflați peste hotarele țării, ar trebui, la fiecare jumătate de an, să declare că sunt vii, pentru a primi pensii. TV8 publică și...

”Consider că nu este onestă publicarea unor discursuri din numele unei persoane, spuse anterior, și care în prezent și-au pierdut actualitatea – în sensul formării unei știri noi, la zi, sub un context nou și cu tentă politică fără solicitarea părerii persoanei, al cărei nume este utilizat în articol”, scrie Gajiu într-o pretenție trimisă portalului Unimedia.

