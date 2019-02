Prioritățile Partidului ȘOR pentru întoarcerea moldovenilor acasă: îndemnizații de 5.000 de euro, asistență medicală gratuită, scutirea de taxe și impozite

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Acum că avem detaliile complete pe „hârtie” despre Galaxy S10, a venit momentul să vedem şi cum se prezintă din punct de vedere vizual noile smartphone-uri Samsung care ajung în magazine la începutul lunii martie. Am avut ocazia să ne jucăm cu cele trei noi...

Creatorii unui sistem de inteligenţă artificială, care este capabil să scrie ştiri şi lucrări literare, au decis să nu îşi scoată produsul pe piaţă întrucât se tem că acesta ar putea fi utilizat pentru a face rău, scrie The Guardian.

Numărul de contracte de muncă la nivel naţional a ajuns în luna ianuarie a acestui an la 6,37 milioane, în creştere cu 2% (cca. 118.000 de contracte) faţă de perioada similară din 2018 şi este cu 8% mai mare (+480.500) faţă de luna ianuarie a anului 2015, arată datele...

Partidul Politic „ȘOR” este singura formațiune politică din Republica Moldova care are un program concret menit să stimuleze revenirea moldovenilor în patrie. Acestea au fost prezentate joi, 2 februarie, de candidatul formațiunii în circumscripția 50 (Europa de Vest), Tatiana Platon. Printre facilitățile menționate sunt acordarea unei îndemnizații unice de 5.000 de euro fiecăruia cetățean care va reveni, scutirea de taxe și impozite, asigurare medicală gratuită.

