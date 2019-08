Probleme GRAVE la construcția drumului Ungheni–Chișinău. Muncitorii sunt în GREVĂ de trei zile

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile întrucât angajatorul are datorii enorme față de furnizorii de materiale de construcții și alte companii. În semn de protest, oamenii au intrat în grevă.



„De sâmbătă suntem în grevă. Am făcut un demers către administrația companiei și am anunțat șefii de șantier. Am fost, luni, la Direcția care monitorizează raporturile de muncă în raionul Ungheni. Nu am putut să vorbim cu nimeni, sunt în concediu. Marți, intenționăm să mergem la Chișinău, la Inspectoratul General al Muncii. Nu știm ce să mai facem, nu mai putem să lucrăm în asemenea condiții”, ne-a declarat un muncitor care a solicitat anonimatul.

Centrul de Investigații Jurnalistice a solicitat detalii despre contractele privind construcția acestui drum de la Administrația de Stat a Drumurilor, însă o angajată a acestei structuri a spus că nu știe nimic despre aceste probleme și că licitația a fost câștigată de o companie europeană.

Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat, în luna mai, că lucrările de reparație a drumului național R1: Chișinău-Ungheni-Sculeni erau realizate în proporție de 60%. „Pentru reparația drumului național R1 au fost încheiate cinci contracte, dintre care două cu o companie din Azerbaidjan. Alte două cu o companie din Cehia și un contract cu o companie din Republica Moldova. Valoarea totală a proiectului constituie de 80 de milioane de euro”, se arată într-un comunicat al ministerului de resort.

„Deși aceste companii sunt penalizate, continuăm să lucrăm cu ele, pentru că în caz contrar ar dura mai mult procesul de relicitare”, declara fostul ministru al Economiei, Chiril Gaburici.

Contractele de reabilitare a porțiunilor drumului național R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni, semnate cu companiile Euro-Asian Construction Corporation Evrascon JSC din Azerbaidjan și OHL ZS din Cehia – au fost pornite în martie 2014, pe o lungime de 83,82 km, finanțate de Banca Europeană de Investiții. Porțiunile de drum renovate urmau să fie finalizate în iulie 2016. Companiile au acum un nou termen la dispoziție pentru a da drumul în exploatare - sfârșitul anului 2019.

https://anticoruptie.md