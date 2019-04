Procesul de fabricare a produselor de Paşti marca „Franzeluţa” – binecuvântat de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Parcă nici nu îmi vine să cred cum au evoluat conflictele de limbă de pe acest pământ, numit astăzi Republica Moldova (și înregistrat în ultimul secol sub alte trei denumiri).

La 19 aprilie 1849, stil vechi (1 mai 1849, stil nou), are loc semnarea convenţiei ruso-turce de la Balta-Liman, nu departe de Istanbul, care consfinţeşte pe plan diplomatic internaţional înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 din Moldova şi Valahia.

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Constituția Republicii Moldova nu reglementează explicit organizarea sistemului electoral, însă potrivit standardelor internaționale în materie electorală, asemenea reforme pot fi operate cu cel puțin un an înainte de alegeri. De această părere este fostul...

În acest an, la sortimentul produselor pascale s-au mai adăugat încă două produse noi. Este vorba despre rulada de cozonac cu ciocolată (0,7 kg) şi figurina dulce „Puişor de Paşti” (60 g) - pentru copii.

Cu această ocazie, conducătorul întreprinderii a adresat sincere mulţumiri Înaltpreasfinţiei Sale pentru binecuvântare și urări, dorindu-le tuturor sărbători fericite. „Este o tradiţie frumoasă pe care întreprinderea o păstrează cu sfinţenie, an de an. Ne bucurăm că, și de această dată, în ajunul Paștelui, a fost săvârşit serviciul divin de sfinţire a liniei de producţie a cozonacilor „Franzeluța”. Ne exprimăm speranța că produsele noastre pascale vor ajunge pe masa de sărbătoare a fiecărei familii și vă asigurăm că rămânem fideli calității și inovațiilor”, a declarat domnul Boris Andros.

Combinatul de panificaţie „Franzeluţa” S.A. are undă verde la fabricarea produselor pascale – aceasta după ce joi, 18 aprilie, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, împreună cu un sobor de preoţi, a binecuvântat procesul de producere a sortimentului de Paşti. Evenimentul s-a desfăşurat în hala de producere a Fabricii de pâine nr. 3, în prezenţa numeroşilor angajaţi, în frunte cu directorul general al „Franzeluţa” S.A., domnul Boris Andros.

