Procuratura Anticorupție va fi reformată după modelul DNA (România). Vor fi aduși procurori „noi”

„Reformarea Procuraturii Anticorupție după modelul DNA, unde vom aduce procurori noi și vom începe această curățare a justiției. Noi transmitem procurorilor și judecătorilor onești să înceapă să oprească hoțiile și să-i pedepsească pe cei care au furat avuția statului. Eu sper că acest mesaj l- auzit și domnul Stoianoglo și, în sfârșit, se va începe un progres real”, a declarat Radu Marian.

Igor Grosu îl critică pe Stoianoglo: „Eu nu am văzut un progres. Eu am văzut hoți, pe care au fost clasate dosarele. Eu am văzut indivizi din Parlament, Procuratura a venit și a spus că trebuie să ridicăm imunitatea pe vreo 4-6 care au rămas fără imunitate, după care a revenit bine merci în Parlament. Da o să poată să imi spună că judecătorii au partea lor de vină, dar procurorii sunt cei care răspund de calitatea probatoriului”.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) este un parchet specializat în combaterea corupției, la nivel mediu și înalt, o organizație juridică în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Instituția se ocupă cu combaterea și prevenirea infracțiunilor de corupție care au cauzat daune mai mari de 200.000 de euro sau dacă obiectul infracțiunii îl reprezintă bunuri sau sume de bani în valoare de peste 10,000 euro

Începând cu anul 2013, DNA a investigat sute de cazuri în sfera politică. Potrivit unui raport al Uniunii Europene, Departamentul Național Anticorupție românesc este în primele cinci instituții anticorupție din UE, ce "a obținut rezultate impresionante în soluționarea cazurilor de corupție la nivel înalt și mediu"

Direcția Națională Anticorupție este condusă de către un Procuror șef (asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), doi procurori șefi adjuncți (asimilați adjunctului procurorului general) și 4 procurori șefi de secție. Aceștia sunt propuși de către Ministrul Justiției, fiind apuntați (puși in funcție) de către Președintele României și sunt avizați de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru o perioadă de 3 ani, existând posibilitatea de a fi reapuntați (puși in funcție din nou) o singură dată.

Menționăm că blocul ACUM a promis aducerea unui procur european. Legea nu permite cetățenilor străini să dețină acea funcție. Președintele Sandu poate acorda cetățania R. Moldova unui grup de procurori din R. Moldova.