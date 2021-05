Procuratura lui Stoianoglo, care nu vede mita luată de Dodon, își permite să jignească un deputat din Parlamentul R. Moldova

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Ritual străvechi, plin de semnificaţii precise, dar care astăzi par a se estompa tot mai mult sub presiunea post-modernismului galopant, tăierea mieilor de Paşti este un fenomen complex care...

Ziua Muncii are o istorie interesantă, dar destul de crudă. May Day a fost dedicată, iniţial, unor muncitori care şi-au pierdut viaţa într-un monstruos complot al poliţiei.

Înainte de toate să încep cu rezultatul care ne-a dat acest an din puntul de vedere agricol, căci iacă o săptămână de când toamna ploioasă şi rece ne aminteşte că...

În fiecare an, ziua de 10 Mai este marcată ca sărbătoare națională, potrivit legii nr. 103/2015, publicată în Monitorul Oficial din 18 mai 2015.

Iresponsabilitatea manifestată Procuratura Generală (PG) prin acțiunile de mușamalizare a dosarelor de mare corupție denotă un adevăr trist și incontestabil: odată cu venirea lui Alexandru Stoianoglo în noiembrie 2019 în fruntea PG situația dezastruoasă din această instituție fundamentală a statului nostru nu s-a schimbat în bine. Cum a fost influențată politic pe vremea lui Plahotniuc, așa a rămas și în continuare, doar că în prezent s-a schimbat stăpânul ei politic. Câteva declarații răsuflate ale Procurorului General Stoianoglo despre Plahotniuc și Șor pe la TV sau în plenul Parlamentului nu au mai impresionat aproape pe nimeni, deoarece erau arhicunoscute de toți cetățenii noștri, mai puțin de PG și de structurile ei specializate. Clasarea unor dosare vădit politice de către PG ține, preponderent, de partea tehnică a lucrurilor în contrast izbitor și de neînțeles cu închiderea unor dosare de corupție de maximă rezonanță sau eliberarea din pușcărie și exonerarea de acuzații a unor persoane notorii din lumea criminală și interlopă: numai cât face episodul video în care Stoianoglo își salută, incredibil de familiar, prietenul parlamentar de altă dată (gesturi de acest fel pentru un Procuror General cu un deținut notoriu sunt categoric inadmisibile!).N-aș dori să merg mai departe, deși avem suficiente motive să o facem. De ce fel de credibilitate ar trebui să beneficieze PG, dacă conducerea acesteia mușamalizează cele mai importante dosare de corupție cu implicarea actorilor politici? Cum aș putea cataloga altfel activitatea PG, dacă aceasta (din iresponsabilitate sau cu bună știință) nu vrea să recunoască carențele evidente din activitatea ei. Când e vorba de comentarii și interpretări politice, aceasta este de neîntrecut, de parcă cei de la PG au fost aleși în funcții direct de către popor, fiind abilități cu dreptul să facă declarații politice! Oare un deputat trebuie să le cunoască dosarele de mare corupție, ce se află pe rol la PG, iar aceasta să menționeze, cu iresponsabilitate cronică, că aceste dosare nu sunt și nici n-au fost vreodată în gestiunea sa? Cum ar trebui să califice cetățenii noștri activitatea PG, dacă această instituție funcționează doar după bunul ei plac și reacționează virulent la declarațiile deputaților sau a politicienilor când sunt vizate deficiențele ei?Sunt sigur că atât eu, cât și foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova își doresc sincer și cu fermitate o PG echidistantă și imparțială, unde profesionalismul și intransigența față de corupție și corupți trebuie să stea în capul mesei. Deoarece PG mușamalizează dosarele notorii de corupție, acuzându-mă (absolut nejustificat!) ba de una, ba de alta, vă prezint cea mai incontestabilă probă documentară, care confirmă că autodenunțurile lui Plahotniuc și Iaralov au fost și sunt în continuare la Procuratura Generală, fapt negat cu vehemență săptămâna trecută de către PG în Comunicatul ei de Presă. Oare se poate să mințiți cu atâta nesimțire cetățenii noștri și pe mine ca deputat? Ce aveți a spune, acum, despre acest Raport, adresat Procurorului General (rog să vedeți anexa), în care PG confirmă recepționarea autodenunțurilor de la Plahotniuc și Iaralov privind finanțările ilegale ale PSRM-ului? Chiar doriți atât de mult să vă prezint și alte probe incontestabile despre finanțarea PSRM-ului în frunte cu Igor Dodon? Oare nu e suficient ceea ce v-am prezentat până in prezent, oare nu aveți pe rol dosarul "Bahamas", care se prăfuiește (intenționat!) la PG de ani buni sau cel cu "kuliokul"(sacoșa), pe care, din considerente exclusiv politice, l-ați clasat? De unde rezultă foarte clar că-i protejați pe Igor Dodon și PSRM de spălare de bani și de corupție.Deoarece suntem în perioada de primăvară, tradițional purcedem la salubrizare. În cazul PG nu poate fi vorba doar de o salubrizare de sezon, ci de una generală, începând cu conducerea ei. Dacă nu reușim în această primăvară, la sigur că va trebui să revenim la vară, după 11 iulie 2021. Pe cât de obligatorie pentru PG, pe atât de așteptată de cetățenii noștri. 𝐃𝐨𝐚𝐦𝐧𝐞 𝐀𝐣𝐮𝐭𝐚̆!

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

