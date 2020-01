Procurori care au gestionat în ultimele luni mai multe dosare de rezonanță, somați să plece din sistem

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

La o zi după ce s-a anunţat că procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la dacă și în ce circumstanțe poate fi cercetat preşedintele ţării, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat că există...

După ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza războiului comercial împus de Donald Trump, epidemia de coronavirus din acest an este ultimul lucru de care avea nevoie a doua putere economică a lumii.

Potrivit informațiilor de pe magistrat.md, în anii 2015-2019, Compan a fost decorat cu mai multe distincții: Crucea „Pentru Merit”, Clasa II, medalia „Pentru serviciu impecabil” Clasa III sau Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”. Compan are telefonul mobil deconectat. El este procuror în Procuratura Anticorupție din anul 2007.

Cine sunt cei patru procurori vizați „Nimeni din cadrul procurorilor ierarhici superiori nu mi-a comunicat că ar fi probleme în activitatea mea. Am auzit doar zvonuri, care probabil sunt legate de anumite cauze penale care se află în gestiune, probabil în scop de răzbunare”, a precizat procurorul Mihail Ivanov, solicitat de ZdG. Ivanov este procuror în Procuratura Anticorupție din 2010, potrivit magistrat.md.

