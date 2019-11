Procurorii au oferit DETALII privind afacerile DUBIOASE ale lui Nicolae Chitoroagă /// Fostul șef al PCCOCS REȚINUT pentru 72 de ore. ACUZAT de îmbogățire ilicită

Nicolae Chitoroagă, fostul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) ar fi fost reținut pentru 72 de ore. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către surse din cadrul Procuraturii.



Procurorii au descins, astăzi, atât la domiciliul fostului șef PCCOCS, cât și în locuințele altor trei persoane, într-o cauză penală pornită pe faptul îmbogățirii ilicite.

Potrivit materialelor procesului penal, pe teritoriul unei localități din raionul Ungheni, este amplasat un bazin acvatic cu suprafața de aproximativ 37 hectare, ce aparține unei SRL, fondatorii căreia fiind fratele și nașul de cununie al procurorului. Potrivit, însă, martorilor, în spatele afacerii ar sta ultimul.

Mai mult decât atât, în cadrul procesului penal a fost stabilit faptul că nașul de cununie al suspectului, cât și SRL-ul ce-i aparține au devenit proprietari la mai multe terenuri din preajma bazinului, asupra unora din ele în condiții dubioase.

Potrivit materialelor cauzei penale, în luna septembrie anul 2018, societatea comercială a devenit proprietarul unui teren cu destinație agricolă de peste 8,8 ha, situat într-o localitate din raionul Ungheni. Un an mai târziu același SRL devine proprietar al unei construcții de 6800 metri pătraţi și la 5 terenuri agricole cu suprafața de peste 42 ha, în altă localitate din același raion.

În data de 2 mai 2019, societatea a devenit proprietarul altui teren cu destinație agricolă, cu suprafața de 0,25 ha, situat în a treia localitate din r-nul Ungheni, pe care sînt amplasate construcții agroindustriale cu suprafața de peste 300 metri pătrați, estimate la valoarea de peste 200.000 lei.

În perioada anilor 2016 - 2018, pe unul din terenurile menționate a fost construită o vilă cu suprafața exterioară de 551,4 metri pătrați, valoarea căreia a fost evaluată la 2.880.000 lei. La fel, vila menționată, a fost racordată la energie electrică, valoarea de bilanț a căreia este de 897 131,55 lei.

Potrivit declarațiilor cu privire la venit și proprietate și declarațiilor de avere și interese personale, Nicolae Chitoroagă și membrii familiei sale, în perioada anilor 2012 - 2018, au obținut venituri în sumă de 1 991 138,05 mii lei.

Prin urmare, valoarea bunurilor achiziționate în perioada anilor 2014 - prezent, depăşeşte substanţial, aproximativ 1.700.000 de lei (fără a ține cont de valoare de piața a bunurilor), veniturile legale indicate în declarațiile de avere și interese personale.

Ca rezultat al acțiunilor de urmărire penală efectuate - fostul șef PCCOCS a fost reținut pentru un temen de 72 de ore.



Știrea se actualizează…

Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție nu a confirmat, dar nici nu a infirmat reținerea lui Chitoroagă. „În prezent sunt efectuate acțiuni de urmărire penală. Procuratura Anticorupție va reveni cu detalii”, a precizat Morari.

Nicolae Chitoroagă, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în perioada guvernării Partidului Democrat din Moldova a plecat din funcție după schimbarea guvernării. Chitoroagă și-a dat demisia din funcția de procuror-șef la sfârșitul lunii iunie, fiind transferat în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Chișinău. La scurt timp, însă, Chitoroagă a depus cerere de concediu, iar surse ale ZdG din cadrul Procuraturii Generale ne-au informat că acesta ar fi plecat în concediu pentru aproximativ șapte luni, până în februarie 2020. Contactat anterior, Chitoroagă a refuzat să spună pentru ce perioadă pleacă în concediu, invocând doar că de șase ani nu a avut nici o zi de concediu.

Întrebat anterior de ZdG dacă motivele pentru care a plecat în concediu sunt aceleași pentru care a renunțat la șefia PCCOCS, Nicolae Chitoroagă a confirmat că este vorba despre presiune asupra sa și înlăturarea oricăror bănuieli precum că ar putea exista influență privind verificarea activității PCCOCS. „Mai sunt și alte motive. Eu șase ani nu am fost în concediu nici o zi. Concediul este legal și nu există nimic ieșit din comun”, a precizat Chitoroagă pentru ZdG, acum câteva săptămâni. Despre perioada concediului lui Chitoroagă am întrebat, oficial, la Procuratura Generală. După două săptămâni am primit un răspuns în care instituția confirmă doar că Nicolae Chitoroagă nu a utilizat concediul pentru anii 2013-2017, dar nu spune cât timp procurorul va lipsi de la muncă. Ordinul de acordare a concediului de odihnă anual a fost semnat la 28 iunie 2019, de către procurorul general din acea perioadă, Eduard Harunjen.

