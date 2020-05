Procurorii cer mandat de ARESTARE pe numele lui Vlad Plahotniuc într-un nou dosar penal

Procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) cer aplicarea unui mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, scrie zdg.md Instanța care examinează demersul este Judecătoria Chișinău cu sediu Ciocana.

„Instanța examinează astăzi demersul procurorilor PCCOCS de aplicarea măsurii preventive prin cuntumacie în privința dlui. Este un dosar nou, aflat în gestiunea PCCOCS. Noi am investigat și am dispus pe 18 mai, luni, printr-o ordonanță, punerea sub învinuire a persoanei pe episodul la care procurorul general s-a referit în briefing pe trei capete de acuzare: escrocherie, spălare de bani și organizarea și conducerea grupului criminal. Am citat persoana la domiciliu, dar pentru că nu s-a prezentat, fiind plecată peste hotare, pentru a asigura prezența numitului în fața organului de urmărire penală, am înaintat demersul în instanța de judecată pentru aplicarea māsurii de arest. Dosarul a fost pornit în 2020”, a declarat Ion Caracuian pentru sursa citată.

Amintim că pe 18 mai procurorul general Alexandr Stoianoglo a declarat că fostului lider al democraților, Vlad Plahotniuc, îi vor fi incriminate fapte de escrocherie, spălare de bani și participarea într-un grup criminal organizat. Acesta a fost identificat drept unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului.